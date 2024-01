WRC, rally di Monte-Carlo: Evans resta al comando

Nel venerdì del rally di Monte-Carlo il ghiaccio e le difficili condizioni meteo hanno causato problemi a molti piloti, tra cui il giapponese Katsuta (che ha perso 5 minuti) e l'estone Tanak. Gran duello per la vittoria tra Ogier e il suo compagno Evans, entrambi su Toyota. Il francese è in rimonta, si è portato a 4 secondi e mezzo da Evans. Le prossime speciali in diretta su Sky Sport Arena nel sabato di gara saranno alle 8 e alle 14

Dopo l'inizio notturno accolto da un entusiasmo incredibile nel gelo delle strade intorno a Monte-Carlo, il venerdì è stata la prima giornata completa di rally, con sorprese già dalla prima speciale del mattino sulla quale lo strato di ghiaccio formato durante la notte sull'asfalto ha ingannato molti piloti. Quelli che più di tutti ne hanno fatto le spese sono stati il pilota giapponese della Toyota Katsuta, che ha perso 5 minuti, e quello estone della Hyundai Tanak, che ne ha perso uno. Un errore meno grave è costato almeno per il venerdì la lotta al vertice all'altro pilota Hyundai Neuville, che dopo un testacoda ha chiuso la giornata a circa 16 secondi dal primo posto. Gran duello per la vittoria tra il padrone di casa Ogier e il suo compagno Evans, entrambi su Toyota. Ogier è in rimonta e dopo un paio di speciali molto veloci si è portato a 4 secondi e mezzo da Evans. Le prossime speciali in diretta su Sky Sport Arena nel sabato di gara saranno alle 8 e alle 14.