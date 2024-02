È di nuovo tempo di WRC su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, giovedì 15, a domenica 18 febbraio, appuntamento in diretta con il World Rally Championship che, dopo il debutto stagionale di Monte-Carlo vinto dalla Hyundai i20 N di Thierry Neuville, sbarca in Svezia per il secondo dei tredici appuntamenti stagionali. Si parte dalle 19 di giovedì, con Rosario Triolo e Dario D’Esposito in cabina di commento il weekend a partire dalla la prima prova speciale dalle 19 di giovedì, con la prima prova speciale live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW per la speciale 10, sabato delle ore 8.30, mentre al pomeriggio, per la speciale 12, diretta in diretta alle 14 su Sky Sport F1 e NOW. Gran finale domenica 18 con la power stage, in diretta dalle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.