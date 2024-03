IndyCar, parte la caccia al milione di dollari

Tutto è pronto per la sfida da 1 milione di dollari organizzata dalla IndyCar nel Thermal Club. Semifinali e finale in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) domenica 24/3 dalle 17:25, in streaming anche su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Dopo 16 anni la IndyCar torna ad organizzare una gara show totalmente incentrata sullo spettacolo. Questo fine settimana, infatti, il paddock sarà a Palm Springs, California, per correre la $1 Million Challenge nel circuito Thermal Club, costruito in un resort extralusso e scelto dalla IndyCar come teatro della sfida che metterà in palio un montepremi complessivo di $1,756,000. Essendo un evento speciale non verranno assegnati punti per il campionato, pertanto ci aspettiamo tre gare caotiche e spettacolari. La diretta su Sky Sport F1 partirà alle 17:25 con le prime due gare, antipasto della grande finale prevista alle 18:50.

Il format Dopo le qualifiche verranno formati due gruppi che andranno a gareggiare nelle rispettive Heat, interpretabili come delle vere e proprie semifinali. Nelle due Heat i piloti dovranno gareggiare per 10 giri, al termine dei quali i primi 6 di ciascuna gara conquisteranno l’accesso alla finale. L’ultima e decisiva corsa vedrà così protagonisti 12 piloti e sarà impostata sulla distanza di 20 giri, divisi in due segmenti. Terminati i primi 10 giri le auto si fermeranno ai box per una breve pausa, tornando successivamente in pista per iniziare la seconda metà della finale, la più importante. Durante l’evento i giri percorsi alle spalle della Pace Car non conteranno. Inoltre, non sarà possibile fermarsi ai box se non per riparazioni e pit stop di emergenza.

I premi Inizialmente la IndyCar aveva deciso di offrire al vincitore 1 milione di dollari, ma pochi giorni fa ha rivisto il montepremi. Il nome della corsa resta comunque lo stesso siccome la vincita complessiva supera il milione. Ecco i premi per ogni posizione raggiunta: 1° - $500,000

- $500,000 2° - $350,000

- $350,000 3° - $250,000

- $250,000 4° - $100,000

5° - $50,000

- $50,000 Dal 6° a 27° - $23,000

La pista Il Thermal Club è un resort di lusso inaugurato nel 2014 e situato nella Coachella Valley, Palm Springs (California), a due ore di macchina da Los Angeles. Viene utilizzato prevalentemente per i track days dai membri esclusivi, ma BMW e Mini hanno un centro di guida sportiva disponibile per tutti. Il marchio tedesco spende ben $300,000 al mese per mantenere la struttura. Ad oggi sono disponibili 9 layout, i più corti al di sotto dei 2 km, mentre il più lungo supera gli 8, più di Spa-Francorchamps. Nel 2020 ha ospitato SRO per la Winter Racing Series, dando prova di poter accogliere una serie sportiva di livello Mondiale, mentre nel febbraio 2023 la IndyCar vi ha svolto i test pre-stagionali. Questo weekend verrà utilizzato il layout da 3.6 miglia (4,9 km), composto da 19 curve e caratterizzato da qualche cambio di elevazione.