Aprilia Tuareg, presentata la stagione 2024

A Portimao è stata presentata la stagione 2024 della Aprilia Tuareg Racing, che punterà soprattutto su tre grandi appuntamenti: il Campionato Italiano Motorally, l’Hellas Rally Raid e l’Africa Eco Race. L'ad di Aprlia Racing Massimo Rivola: "Vogliamo confermarci leader nel settore"

L'Aprilia è pronta per un'altra grande stagione da vivere nell' "Off Road". In occasione del GP del Portogallo di MotoGP a Portimao la casa di Noale ha mostrato in anteprima quello che sarà il 2024 di Aprilia Tuareg Racing, in un evento che ha visto la partecipazione dei piloti ufficiali, Jacopo Cerutti e Francesco Montanari. Il calendario si articola su tre importanti eventi: il Campionato Italiano Motorally con la prima gara il 20 aprile, l’Hellas Rally Raid in programma dal 24 maggio al 2 giugno e l’Africa Eco Race, dal 28 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025.

Lo straordinario 2023 di Aprilia Tuareg L’Aprilia Tuareg, sviluppata in stretta collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, è diventata protagonista nei grandi rally raid della scorsa stagione. La off-road italiana si è dimostrata un progetto vincente dopo lo straordinario trionfo all’esordio nel tricolore Motorally, il podio al Rally Transanatolia e la storica vittoria dell’Africa Eco Race con Jacopo Cerutti. vedi anche Storico Cerutti: vince Africa Eco Race su Aprilia

Cerutti: "Pronto per la nuova stagione" "Abbiamo vinto all’esordio per cui le aspettative sono alte. L’obiettivo è vincere ancora il campionato italiano e cercare di fare il meglio possibile in Africa. Ho ripreso ad allenarmi subito dopo l’Africa Eco Race e mi sento in ottima forma per affrontare questa nuova stagione", le parole di Cerutti.

Montanari: "Spero di migliorarmi ancora nel 2024" Anche l'altro pilota ufficiale, Francesco Montanari, si dice pronto per il 2024: "Mi sto allenanado e preparando al massimo. Spero di riuscire a ripetere quanto fatto l’anno scorso e di migliorare ulteriormente i miei risultati, soprattutto all’Africa Eco Race. Anche per l’italiano partiamo aguerriti e cercheremo di dare il massimo".