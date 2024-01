Il 34enne pilota lombardo ha centrato una storica vittoria per l'Italia in sella all'Aprilia Tuareg, conservando fino alla fine il primato conquistato già dal primo giorno di gara. Domenica 14 gennaio la passerella a Dakar

Jacopo Cerutti e Aprilia fanno la storia del motorally italiano. Il 34enne pilota lombardo ha vinto l'edizione 2024 dell'Africa Eco Race, il rally raid che si corre ogni anno su quelle che furono le rotte della vecchia Dakar. Cerutti, in sella all'Aprilia Tuareg (alla prima partecipazione a un grande rally africano), ha difeso il primato conquistato fin dal primo giorno di gara, chiudendo in testa alla classifica generale dopo 11 tappe e oltre 6000 chilometri davanti ai due Yamaha, Alessandro Botturi e Pol Tarres. Domenica 14 gennaio la passerella finale a Dakar per il rider di Lecco. Un pilota italiano torna a vincere un rally africano su moto italiana 30 anni dopo Edi Orioli su Cagiva nel 1994, penultimo trionfo alla Parigi-Dakar del pilota friulano (che rivinse anche nel 1996 ma su Yamaha).