IndyCar 2024, a Long Beach il secondo round

La IndyCar ritorna in pista per lo spettacolare Gran Premio di Long Beach. Andiamo a scoprire il circuito e gli orari del secondo round, live domenica 21 aprile su Sky Sport ed in streaming su NOW

A quasi un mese dall’evento extra-campionato del Thermal Club la IndyCar riaccende i motori, restando in California per correre il mitico Gran Premio di Long Beach, giunto alla 40^ edizione e teatro del secondo round della stagione 2024. In occasione dell’evento cittadino più longevo d’America capiremo se Josef Newgarden si confermerà il pilota da battere dopo la dominante prestazione di St. Petersburg, gara in cui il portacolori del Team Penske ha trionfato davanti a Pato O’Ward e Scott McLaughlin. Atteso nelle posizioni di vertice anche il campione in carica Alex Palou, vincitore della $1 Million Challenge del Thermal Club e legato particolarmente a Long Beach, dove ha conquistato ufficialmente il primo dei due titoli in carriera (2021). Da non sottovalutare Andretti Global, statisticamente la squadra accreditata delle maggiori possibilità di successo grazie alle sette vittorie totali, di cui quattro ottenute dal 2018 con Alexander Rossi, Colton Herta e Kyle Kirkwood, quest’ultimo vincitore nel 2023 davanti a Grosjean e Ericsson. Numeri alla mano, quindi, ci aspetta un’intensa battaglia tra Andretti, Penske e Ganassi, ma attenzione ad Arrow McLaren, che a St. Petersburg è stata l’unica squadra ad impedire la tripletta Penske con uno splendido Pato O’Ward.