Rally Croazia, 2^ tappa all'insegna di Neuville

Il belga batte il duo Toyota Evans-Ogier, conquistando la leadership ed il massimo bottino di punti alla fine della seconda giornata di gara. Gli appuntamenti live su Sky e in streaming su NOW

Sulla prima prova del pomeriggio ha però iniziato a piovere e la scelta di Hyundai di montare le hard davanti e le soft dietro non ha pagato. Neuville ha subito perso il comando della corsa in favore di Evans che, come i suoi compagni di team, montava quattro soft. Il belga non si è però perso d’animo e sulla prova successiva è riuscito a tenere in temperatura le sue gomme dure, nonostante una prima parte di percorso con fondo umido, ed ha ripreso il comando.

A farla da padrone sulle prove del mattino è stato Thierry Neuville , capace di tenere alto il ritmo salvaguardando allo stesso tempo le gomme. Il belga ha così messo tutti in fila, scavando un piccolo ma importante divario con gli inseguitori: Evans è scivolato in seconda posizione a 4”7, Ogier a 11”3.

Come da previsioni, la pioggia è caduta sulle prove speciali del Rally di Croazia , ma lo ha fatto solo in alcune zone estremamente circoscritte e solo nel pomeriggio. Questo ha messo sotto la lente d’ingrandimento la strategia gomme dei vari team, un terno al lotto a cui nessuno si è potuto sottrarre.

Il programma di domenica

Per l’ultima giornata di gara il programma prevede due prove da ripetersi due volte, per un totale di 54,78 km. Pochi, intensi tratti cronometrati che assegneranno i punti del Super Sunday, oltre a quelli della Power Stage – che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Max ed in streaming su NOW dalle 13.00. In diretta anche il primo passaggio sulla “Zagorska Sela – Kumrovec”, dalle 08.30.