Road America, si è rivisto il vero Will Power

Le difficoltà degli ultimi mesi

Power ha sfoderato tutte le sue migliori credenziali quelle che potrebbero farlo ritornare sul gradino più alto del podio e sfoggiare quel sorriso che ci mancava da tempo. Per l’esattezza ci mancava da ben 736 giorni, un’eternità, un periodo difficile, dove ha diviso se stesso nell’uomo e padre in grado di accudire moglie e figli e nel pilota che non voleva farsi mancare quell’adrenalina che una volta sceso in pista lo riempiva di emozioni e gli consentiva di andare avanti, oltre tutto e tutti. Oggi è ritornato unico, lui stesso, il Will Power che abbiamo conosciuto, che non molla mai che legge la gara come pochi, che sa pestare giù duro sull’acceleratore e che a Road America, per la gioia degli Americani e di tutti i fans della Indycar, una volta sceso dalla monoposto è corso ad abbracciare moglie e figli. Insomma, lo abbiamo ritrovato e lui stesso si è ritrovato, anche in cima alla classifica del campionato, con un occhio al terzo titolo. Sarebbe la storia più bella del mondo… delle corse e non solo.