Polonia, incidente per Ogier: le news

Serio incidente per Sebastien Ogier in una ricognizione del rally Polonia. Il pilota francese stava percorrendo su una Toyota Yaris GR stradale il tracciato di una delle speciali della corsa in programma nel weekend, quando si è trovato davanti una vettura in senso opposto che non ha potuto evitare. Il pilota e la donna al volante dell'altra macchina sono stati portati in ospedale in elicottero, mentre il navigatore Landais (Landè) è stato trasportato in ambulanza. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente, anche se dalle prime indiscrezioni Ogier non avrebbe subito infortuni gravi.