IndyCar 2024 in Iowa: nel weekend doppia gara su Sky Sport

L’ovale dell’Iowa accoglie la IndyCar per due gare da 250 giri. Palou leader, ma attenzione a O’Ward e soprattutto Newgarden, il re degli ovali. Gara 1 live su Sky Sport Uno domenica 14/7 alle 01:55, Gara 2 alle 18:25 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

Questo fine settimana la IndyCar torna in un ovale con l’Iowa che accoglie la serie a ruote scoperte americane per due gare da 250 giri nello short-track più veloce del pianeta, teatro del 10° e 11° round. Entrati nel vivo della stagione dopo aver superato la prima prova dell’ibrido è giunto il momento di affrontare la sfida degli ovali, circuiti che tendenzialmente non offrono grandi zone di frenata. I piloti dovranno prendere velocemente confidenza con le leve poste dietro ai rispettivi volanti, funzionali al recupero dell’energia in decelerazione. Un impegno in più che si aggiunge a weight jaker, differenziale, barra antirollio e mappature motore, tutti fattori su cui i protagonisti della IndyCar intervengono costantemente.

La situazione in campionato Passando al campionato, la stagione sembrerebbe prendere la direzione di un Alex Palou che, forte del 2° posto in Mid-Ohio, si presenta a Newton con 48 punti di vantaggio su Will Power, solo 11° nell’ultima gara corsa. Lo spagnolo non ha mai vinto in un ovale, un obiettivo che – se raggiunto – darebbe ancor più lustro alla carriera di un pilota dimostratosi competitivo in ogni categoria. Tuttavia, l’Iowa è il regno di Josef Newgarden, dominatore nel 2023 e vincitore di 6 edizioni, quindi è lecito attendere il 33enne del Team Penske nella contesa per la vittoria, sebbene la sua stagione sia stata fin qui decisamente opaca, Indy500 a parte. Newgarden, infatti, si ritrova con ben 143 punti di ritardo da Palou e sembra ormai utopia pensare alla terza corona, soprattutto dopo l’amaro epilogo della Honda Indy 200 in Ohio, chiusa al 25° posto tra problemi al software e penalità. A proposito di grandi esperti, anche Scott Dixon spera in un ribaltone dopo aver perso terreno rispetto al compagno Palou a causa del problema tecnico all’ibrido occorso nel giro di formazione di Lexington: un danno enorme in ottica classifica, nella quale il neozelandese è 4° con 71 lunghezze di svantaggio, ritrovandosi persino dietro ad un Patricio O’Ward risalito dal 6° al 3° posto grazie all’ultimo trionfo.

L’ovale di Newton Le quattro curve dell’Iowa Speedway sono caratterizzate da 12 e 14 gradi di banking. La pista si eleva di 10 gradi anche nella zona del traguardo mentre diventa più regolare nel rettilineo opposto ai box, dove il banking si ferma intorno ai 4 gradi. Il circuito misura solamente 0.875 miglia (1,408 km) e proprio per questo è identificato come lo short track più veloce al mondo. A rafforzare tale definizione è il nuovo asfalto posato nelle quattro curve, modifica che già nei test ha permesso ai piloti di girare al di sotto dei 17 secondi (Colton Herta il migliore in 16.954”, otto decimi più rapido della Pole di Power del 2023). Prevista una strategia a quattro pit stop, ma vedremo se grazie all’apporto dell’ibrido gli stint si potranno estendere.

I numeri dell’Iowa Passando alle statistiche, come anticipato l’ovale dell’Iowa è sempre stato un posto amico per Josef Newgarden. Tralasciando lo sfortunato epilogo della Gara 2 del 2022, quando Newgarden è svenuto nel paddock dopo essersi ritirato per un brutto incidente causato dal collasso della sospensione posteriore sinistra, il pilota del Tennessee ha vinto per ben 6 volte (2016, 2019, 2020 Gara 2, Gara 1 del 2022 ed entrambe le manche del 2023), 3 in più di Ryan Hunter-Reay (2012, 2014 e 2015). Tra i piloti in attività vanta un successo anche Pato O’Ward, vittorioso nella Gara 2 del 2022. È curioso sottolineare che Scott Dixon e Will Power non siano mai riusciti a vincere a Newton. Per quanto riguarda le squadre, Andretti Autosport ed il Team Penske comandano con 7 trionfi ciascuno, mentre Chip Ganassi Racing vanta 2 vittorie, le stesse ottenute da Arrow SP/McLaren tra il 2018 e 2022. Anche Ed Carpenter Racing ha già vinto in Iowa, portando a casa l’edizione 2016 con Josef Newgarden.

Il programma della IndyCar in Iowa Venerdì 12 luglio 21:35 | High Line Practice (prove per gommare la linea alta) 22:30 | Prove Libere Sabato 13 luglio 21:45 | Qualifiche (il primo giro definisce la griglia di Gara 1, il secondo quella di Gara 2)

Domenica 14 luglio 01:55 | Gara 1, live su Sky Sport Uno, in streaming anche su NOW 18:25 | Gara 2, live su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW