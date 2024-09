Addio Renato Molinari, leggenda della motonautica

Nato a Nesso, sul Lago di Como, nel 1946, Molinari era considerato uno dei più grandi campioni nella storia della motonautica italiana: ha vinto tutto ciò che si poteva vincere, ha stabilito 11 record del mondo, per cinque volte è stato nominato "Chevron Sportsman dell'anno", come miglior atleta. Per lui anche il Collare d'Oro al Merito Sportivo nel 2018 e una piastrella tra i grandi dello Sport nel Walk of Fame al Foro Italico nel 2015