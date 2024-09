Nel tardo pomeriggio di sabato, dopo la Sprint Race, sul circuito di Misano i piloti hanno osservato un minuto di raccoglimento per Luca Salvadori, 32enne pilota e youtuber italiano morto il 14 settembre a Frohburg (Germania) a seguito di un incidente in una tappa dell'IRRC (International Road Racing Championship), per poi concludere con un lungo applauso. I funerali si terranno mercoledì 25 alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano

IL RICORDO DI GUIDO MEDA