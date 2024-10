Un'altra stagione da protagonista per l'Aprilia Tuareg Racing, che ha dominato il campionato italiano Motorally, trionfando sia nella classe G-1000 che nella classe FX. Nella prima c'è stata la conferma da campione della classe G-1000 per Jacopo Cerutti, che si è riconfermato grazie a una stagione perfetta e vincendo anche l'ultima prova a Olbia, in Sardegna, chiudendo alla fine con cinque vittorie e otto podi nella classe G-1000 su otto gare, oltre a una vittoria e tre podi nella classifica assoluta. Quest'anno, inoltre, si è registrata la prima storica vittoria di una bicilindrica nella classifica assoluta del Motorally, nella tappa di Rapino.



Un grande trionfo anche per Claudio Spanu, al debutto sulla Tuareg 660, che grazie al successo di Olbia in entrambe le gare, si è aggiudicato il titolo nella classe FX, categoria dedicata alle moto rally raid. Quinto e sesto posto, infine, nell'ultima tappa della G-1000 per Francesco Montanari. Il prossimo appuntamento in calendari per il Team Aprilia Tuareg Racing è l’Africa Eco Race, in programma a dicembre, dove cercherà di replicare la vittoria dello scorso anno.