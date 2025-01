Partiamo dalla fine: l'ultimo bollettino medico parla di notizie rassicuranti. Andrea Perfetti non presenta edemi cerebrali ma solo ematomi di piccole dimensioni. Al brutto colpo in testa bisogna aggiungere un versamento al ventricolo, i medici hanno indotto il coma farmacologico al fine di favorire un migliore recupero. Per avere ulteriori notizie bisognerà presumibilmente aspettare le prossime ore, dopo la notte che il giornalista trascorrerà all'ospedale militare di Nouakchott. In serata, durante il briefing dei piloti, gli organizzatori hanno espresso la speranza di "riabbracciare presto Andrea". La dinamica dell'incidente è stata confermata dai piloti che erano sul posto: l'aereo dell'organizzazione, pilotato da Jean-Louis Schlesser, ha tentato il decollo al chilometro 241, al punto di rifornimento. L'ultraleggero ha avuto un problema tecnico e una folata di vento lo ha spinto contro il camion prima che si alzasse in volo. L'urto con il truck ha provocato la rotazione del velivolo, che con la coda è andato a colpire Perfetti. Tutti i presenti si sono subito resi conto della serietà della situazione e i medici sono intervenuti all'istante, dal momento che una equipe era già presente sul posto. Andrea, che ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato, stabilizzato e prontamente trasportato all'ospedale militare di Nouakchott, nella capitale. Si tratta di una delle migliori strutture disponibili sul territorio, dove sono stati subito effettuati i primi esami. Come scritto sopra, i danni sono meno gravi rispetto a quanto temuto inizialmente ed è stato comunicato che il pilota era reattivo agli stimoli e muoveva gli arti.

Settima tappa 'neutralizzata' e vinta da Cerutti

Nell'incidente, l'aereo ha colpito anche un altro pilota, il francese Damien Derocq, che però ha preso "solo" una brutta botta sul casco e un gran spavento. La gara è stata comunque immediatamente interrotta, la tappa neutralizzata, anche per la mancanza di copertura da parte degli elicotteri e quindi della possibilità di garantire ulteriore assistenza medica sul percorso. In un primo momento la classifica è stata stilata al CP1, successivamente è stato invece preso in considerazione il punto di refueling. Cambia poco in termini di risultato, perché il vincitore è comunque Jacopo Cerutti, con un distacco di 8'37" su Alessandro Botturi. Terzo l'australiano Scott Britnell a 9'26”, in una giornata nella quale la performance sportiva ovviamente passa in secondo piano. La generale indica ancora al comando il pilota Yamaha, che vede il suo vantaggio sull'avversario di Aprilia ridursi a 6'53”. Terzo il francese Guillaume Borne, a 2 ore, 6 minuti e 40 minuti da Cerutti. L'ottava tappa partirà secondo programma: nessun trasferimento per lo stage a loop intorno al bivacco di Amodjar. Saranno 356 chilometri di piste rocciose e dune, resi più insidiosi dal vento e dalle recenti piogge che hanno cancellato ogni traccia.