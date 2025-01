Africa Eco Race, incidente per Andrea Perfetti

Il giornalista e pilota italiano Andrea Perfetti è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto durante la settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania. "Per ragioni tecniche ancora sconosciute - recita il comunicato -, durante il decollo uno degli aerei leggeri dell'organizzazione ha colpito il camion per il rifornimento dei concorrenti", zona dove si trovava proprio Perfetti. Non si hanno al momento ulteriori notizie sulle condizioni del 49enne caporedattore di Moto.it

Il giornalista e pilota italiano Andrea Perfetti è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente occorso al km 241 della settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 gennaio. Andrea Perfetti, in gara con la sua Honda 450 CRF del Team RS Moto , si trovava nella zona del rifornimento quando - secondo il comunicato diramato nel pomeriggio dall’Africa Eco Race - "uno degli aerei leggeri dell’organizzazione, durante il decollo, per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion per il rifornimento dei concorrenti" .

Trasportato all'Ospedale Militare di Nouakchott

Gravemente ferito, Andrea Perfetti è stato subito soccorso dai medici che si trovavano già nella zona del rifornimento ed è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Militare della capitale della Mauritania, Nouakchott. "La direzione gara - recita il primo sintetico comunicato emesso -. vista l’enorme mobilitazione dei mezzi di soccorso aerei, ha deciso di neutralizzare la tappa". Non si hanno al momento ulteriori notizie né sulla dinamica, né su altri feriti, né soprattutto sulle condizioni di Andrea Perfetti, 49 anni, collega Caporedattore di Moto.it, notissimo tra i motociclisti e nell’ambiente dell’editoria per essere uno dei giornalisti di moto più competenti ed amati dal pubblico. "Il Perfetto", come lo chiamano tutti, è da sempre un grande appassionato di fuoristrada e un eccellente pilota amatoriale, presente all’Africa Eco Race per correre e per raccontare con passione, energia ed ironia la propria avventura a lettori e followers.