Si chiude la seconda tappa del Rallye di Monte-Carlo, con Ott Tanak che ha trionfato nell’ultima prova speciale odierna, la La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2 di 17,85 chilometri. Dopo un inizio complicato nel corso della giornata di ieri, l’estone di Hyundai ha cambiato passo, bissando il successo ottenuto al termine della 14esima speciale, avvicinandosi alla zona podio, con l’ultimo gradino attualmente occupato dal compagno di squadra, all’esordio sulla i20 Rally1, Adrien Formaux. Per il francese la 15esima speciale non ha rispecchiato quanto fatto finora e chi ne ha approfittato è stato Elfyn Evans, salito così al secondo posto in classifica generale, alle spalle del compagno di squadra Sebastien Ogier. Il francese di Gap ha amministrato, chiudendo la speciale al quinto posto e terminata la seconda tappa del Rally conduce con 20''3 di vantaggio. Alle spalle di Ogier, Evans, Formaux e Tanak completa la top 5 Kalle Rovampera, che dopo un inizio di giornata convincente si è lentamente staccato dai diretti avversari. In sesta e settima posizione della generale le altre due Toyota di Katsuta e Pajari, seguite dal campione del Mondo in carica Thierry Neuville. Per il belga, ancora una giornata da dimenticare, iniziata con un guasto elettrico alla sua i20 Rally1 che lo ha costretto a un'ulteriore perdita di tempo. Nono McErlean con la prima delle Ford Puma del team M-Sport, anche se per la squadra britannica l’unica nota positiva di quest'inizio di stagione è stata la vittoria della speciale che ha aperto la seconda tappa di Munster.