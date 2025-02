XCAT 2025, al via la stagione di Fujairah

Gli Emirati Arabi Uniti ospitano la prima gara del campionato del Mondo XCAT con tantissime novità e soprattutto con un team italiano, quello del Fujairah dei fratelli Giuseppe e Rosario Schiano a difendere il titolo appena conquistato (dicembre 2024). Gli equipaggi dei potenti catamarani dotati di due motori sei cilindri di 400 cavalli l’uno si confronteranno su un percorso particolarmente spettacolare, misto (metà in mare aperto e metà in laguna), molto apprezzato dai piloti. Lo spettacolo quindi è garantito. A far compagnia ai fratelli campioni del Mondo un altro team italiano, quello di BluBanca, con due vecchie conoscenze di questo sport come Serafino Barlesi e Andrea Comello. Ma importanti sono i ritorni di alcuni personaggi che hanno fatto la storia della Motonautica come Shaun Torrente apprezzato campione in diverse categorie del powerboat, ad esempio, o il connazionale Gary Ballough del Victory Team. E proprio il team di Dubai schiera ai blocchi di partenza una seconda barca con due piloti emiratini. L’equipaggio che attrae più simpatie e soprattutto si propone come uno degli sfidanti più accreditati è quello dello Sharjah Team, ovvero con un pilota nato in Russia, Mikhail Kitashev e il compagno Shaun Torrente americano, su una barca con licenza degli Emirati. Insomma, come insegnare al Mondo intero ad andare d’accordo e a non vivere con lo spettro della guerra dietro l’angolo. Interessante anche l’esordio in questo campionato di una professionista, la norvegese Marit Stromoy, più volte vincitrice di competizioni della Motonautica a livello internazionale. Infine, c’è anche una novità tecnica, ovvero una barca laboratorio con due motori sperimentali 8 cilindri di 300 cc, che potrebbero rappresentare il futuro di questa categoria, ma che soprattutto sono da verificare in acqua con l’alleggerimento della barca di circa 200 kg. Insomma, tantissime novità sempre per poter vivere la passione del mare con grande agonismo e il rombo dei motori alle spalle.