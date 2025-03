WOW Women Motor, l'evento a Imola

Sabato 8 marzo, l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola ospiterà la terza edizione di "WOW Women Motor". L'evento- promosso dal Comune di Imola e dall’Autodromo- offrirà contenuti e approfondimenti sul mondo dell’empowerment femminile e delle materie STEM LA FERRARI CON HAMILTON E LECLERC A MILANO IL 6 MARZO LIVE SU SKY

L'8 marzo, l'Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola ospiterà la terza edizione di "WOW Women Motor," un evento ormai attesissimo e già sold out per il convegno del pomeriggio. Promosso dal Comune di Imola e dall’Autodromo, con il patrocinio di partner istituzionali come il consorzio MUNER – Motorvehicle University of Emilia Romanga, che unisce sotto il suo ombrello i 4 atenei della Regione, Città dei Motori Anci, la Regione Emilia Romagna e la Motor Valley, l'evento offrirà contenuti e approfondimenti sul mondo dell’empowerment femminile e delle materie STEM, coinvolgendo partecipanti indipendentemente dal genere.

Un evento di condivisione e di connessione indipendente dal genere Il progetto wow nasce nel 2023 legato al mondo dell’Automotive. L’evento segna sempre di più un cambiamento nella percezione di un mondo, quello dell’Automotive appunto, che per decenni è stato considerato appannaggio esclusivo degli uomini. Oggi, donne impegnate come pilote, ingegnere, operaie e manager contribuiscono con competenza e creatività al successo dell’industria ingegneristica e motoristica, settori trainanti per l’economia e l’immagine del Paese. Il contributo è stato riconosciuto come fondamentale per la crescita e l’innovazione settori chiave del Made in Italy.

I temi e le novità Formazione e workshop: per i ragazzi delle scuole superiori (sala stampa ore 10-13) a cura di Boom, Muner, Pirelli , con la partecipazione di F1 in School e il saluto della delegata FIA WIM. Più di 130 ragazze/ragazzi di classi provenienti dalle scuole superiori del territorio e una rappresentanza di studenti e studentesse che partecipano al programma F1 In school (sempre provenienti da Istituti superiori ER) partecipano a un workshop strutturato, che prevede vari interventi, compresi quelli di MUNER, il filosofo e formatore Lorenzo Gasparrini, alcune aziende sponsor di WOW (AVL, ECOCERT). Si tratta di una mattinata di formazione e ispirazione per i giovani, che riflettono insieme agli esperti sui pregiudizi e sulle possibilità che hanno le nuove generazioni di cambiare il paradigma della parità di genere, costruendo percorsi concreti di inclusione: l’obiettivo è lavorare tutti insieme, guidando il cambiamento. Verrà proposta una Challenge, sui temi della parità di genere ed inclusione nel mondo del Motorsport: i ragazzi divisi in squadre, inizieranno a lavorare in aula l’8 marzo e avranno 2 mesi per terminare il lavoro. A maggio BOOM, MUNER, Pirelli decreteranno i vincitori che saranno premiati dall’AD di Pirelli Mario Isola. I vincitori avranno la possibilità, il giovedì del GP di F1, di fare una attività esclusiva e di forte ispirazione, realizzata da Pirelli e F1, nel paddock. Workshop per i ragazzi universitari (al museo ore 10-12) a cura di Ferrari, MUNER. I ragazzi dell’Università, e non solo, possono iscriversi gratuitamente (on line, su sito Autodromo) per partecipare a questo momento di approfondimento con alcune figure femminili di spicco del mondo Ferrari Spa, che porteranno la loro testimonianza sul mondo STEM e sulle opportunità di carriera nel mondo dell’Automotive, anche al femminile. FIA WIM: n el 2025 WOW vanta la presenza della Women In Motorsport Commission, ovvero la commissione della Federazione Internazionale che promuove la partecipazione delle donne in tutti gli ambiti del motorsport. FIA WIM sarà a Imola con la coordinatrice di progetto, Susanna Coletta. La Commissione porterà il suo contributo proponendo attività ai ragazzi sia delle scuole superiori che dell’università e prenderà parte anche al convegno del pomeriggio, raccontando cosa fa la commissione per diffondere il tema della parità di genere nel Motorsport.

Giulia Toninelli, giornalista della Gazzetta dello Sport e MOW, regala un suo racconto sulle donne nel Motorsport. Dialogo tra donne ispiratrici di passione: l’ultimo panel, che vede protagoniste delle vere ispiratrici di passione, è il più atteso di tutte le edizioni wow e trova nelle testimonianze delle donne che partecipano, l’energia che conduce al gran finale della giornata.