Aprilia Tuareg, presentata a Misano la stagione 2025

Dopo un 2024 ricco di successi (con le vittorie del titolo nella classe G-1000 del Motorally, nella classe M6 dell’Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica), il Team Aprilia Tuareg Racing ha presentato la stagione 2025 durante l’EICMA Riding Fest al Misano World Circuit. L’obiettivo del team italiano è di confermarsi ai vertici del rally raid ribadendo la capacità di adattarsi su ogni tipo di terreno. Alla presentazione hanno partecipato i piloti del team, Jacopo Cerutti, Francesco Montanari e Marco Menichini, accompagnati dal team manager Vittoriano Guareschi.

Cerrutti è stato chiaro: "Gli obiettivi per questo 2025 saranno cercare di vincere ancora il Motorally italiano, facendo sempre delle belle gare anche per quanto riguarda la classe assoluta e cercare di fare molto bene anche all'Europeo. Secondo me possiamo puntare a vincere anche lì. Oltre a questo, vogliamo prepararci al meglio per l’Africa Eco Race 2026". Montanari ha dichiarato: "Il lavoro di questa stagione sarà centrato ancora sullo sviluppo della Tuareg Rally e sull’obiettivo di ottenere migliori risultati. Sto cercando di mettercela tutta, soprattutto con gli allenamenti". Menechini è entusiasta: "Siamo carichi per la stagione 2025. L'obiettivo è puntare al titolo del Motorally italiano nella classe GPX, una categoria completamente nuova per me, ma nella quale siamo partiti subito bene".