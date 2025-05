Mondiale motocross, Febvre domina Gara 1 a Lugo. 6° Bonacorsi

Il francese Romain Febvre (Kawasaki) vince gara 1 del GP di Lugo, ottavo appuntamento del mondiale di motocross. In seconda posizione c'è il suo connazionale Maxime Renaux su Yamaha (+4.151), mentre sul gradino più basso del podio sale lo spagnolo Ruben Fernandez della Honda (+9.823 dal vincitore). 6° posto per Andrea Bonacorsi (Fantic) e 10° per Mattia Guadagnini (Ducati). La giornata di motocross non è finita: Alle 17 c'è gara 2 live su Sky Sport MotoGP

Nonostante le condizioni difficili della pista di Lugo (aveva piovuto molto prima della partenza), il pilota francese della Kawasaki Romain Febvre ha dominato Gara 1. Dopo una grande partenza ad inseguirlo c’era Geremy Seewer che, nel tentativo di non perdere terreno dalla testa della corsa, è caduto al terzo giro. Dopo quel momento Febvre ha gestito il ritmo come ha voluto arrivando ad avere più di 10 secondi di vantaggio sugli altri piloti. Alla fine della corsa, viste anche le condizioni della pista non ottimali, ha rallentato ed ha vinto con 4.1 secondi di vantaggio sul 2° classificato Maxime Renaux (Yamaha). Ottima gara anche per il pilota di casa Ruben Fernandes (Honda) che ha conquistato il terzo gradino del podio facendo felici i tifosi di casa. Tra gli italiani spicca il 6° del pilota Fantic Andrea Bonacorsi. Bene anche Mattia Guadagnini che ha terminato gara 1 in 10°. Il poleman Jago Geers (Yamaha) è caduto nelle prime fasi della corsa ed ha concluso in 15° posizione.