A Most ci si aspetta un altro duello stellare tra Bulega e Razgatlioglu nel quinto Round della stagione 2025. Dopo la tripletta sensazionale firmata da pilota italiano a Cremona il mondiale arriva nel terreno di caccia del campione del mondo in carica. Sullo sfondo, Alvaro Bautista, sempre consistente, prova a restare agganciato al treno di testa. Tutto il week end live su SkySport MotoGP e in streaming su NOW, gara 1 sabato alle 14, Superpole race domenica alle 11 e quindi Gara 2 alle 14

Con il quinto round della stagione il campionato entra ora nella sua fase cruciale. Bulega sembra avere sia la performance che la maturità per reggere la pressione della leadership con Razgatlioglu sempre pronto a colpire nelle piste favorevoli, e Bautista resta lì, in agguato, pronto ad approfittare di ogni occasione. Vediamo come arrivano a Most i top-3 del mondiale.

Razgatlioglu, re di Most Toprak Razgatlioglu arriva in Repubblica Ceca con uno storico eccezionale: 8 vittorie e 11 podi in 12 gare disputate a Most. Un dominio che certifica il suo feeling speciale con questa pista, anche se la sua BMW 2025 ha mostrato alcuni limiti. "Sto guidando al limite. Spingo molto forte ma la moto non va; …sto spingendo molto forte, l'anno scorso non guidavo così. Il mio problema più grande è l'uscita curva. Ducati va molto forte e ha un'ottima accelerazione. Il potenziale della moto non è come quello dell'anno scorso ma penso sempre a migliorare questo pacchetto… il problema più grande è che la moto non gira e anche il modo in cui si ferma non è come l'anno scorso dato che il freno motore lavora in modo strano e il controllo di trazione non è consistente" ha raccontato il turco, reduce da tre secondi posti a Cremona. Toprak manca dal primo gradino del podio dalla Superpole Race di Assen, quando è salito a 61 successi nel WorldSBK, a soli due da Bautista (63), centrando così il suo 150° podio in carriera, diventando il secondo pilota più presente in top 3 dietro a Jonathan Rea (264).

Bulega, tra record e maturità Nicolò Bulega si presenta a Most con uno slancio incredibile: la tripletta di Cremona lo ha consacrato come protagonista assoluto della stagione 2025. "Se una settimana fa mi avessero detto che avrei fatto tripletta a Cremona non ci avrei creduto. Ma vincere davanti a Gigi Dall'Igna, in casa Ducati, ha reso tutto ancora più speciale," ha dichiarato a WorlsSBK.com. Con 13 vittorie in carriera (tutte con Ducati ovviamente), Bulega ha raggiunto Falappa e Chili e ora punta il terzetto Corser-Hodgson-Haga, a quota 16. Ha vinto 10 delle ultime 16 gare, evidenziando una solidità mentale straordinaria. A Most, dove nel 2024 aveva già ottenuto due podi, celebrerà anche la sua 50^ presenza in WorldSBK: un traguardo simbolico, proprio sulla pista in cui l’anno scorso Razgatlioglu aveva ottenuto la sua 50^ vittoria.

Bautista non molla: costanza e progressi Alvaro Bautista non è mai stato il favorito a Most, ma il suo palmarès qui resta importante: cinque podi e due vittorie (Gara 1 nel 2022 e Gara 2 nel 2023). Anche in questo 2025 si è confermato tra i protagonisti con una striscia aperta di cinque podi consecutivi da Assen in avanti. "Su tutte le piste stiamo migliorando il tempo sul giro ma ancora non abbastanza per lottare per la vittoria. Su questo tipo di pista, con tanti cambi di direzione, sono piccolo e faccio tanta fatica quando devo spostare la moto. Quando devo fermarla e farla girare, faccio sempre fatica. Forse sono avvantaggiato in altre aree ma questo tipo di pista non è delle migliori per un pilota piccolo come me. Qui le differenze sono ancora più ampie per via dei tanti cambi di direzione…; in base al layout, ci sono più o meno differenze" ha spiegato dopo Cremona il due volte iridato che vuole interrompere la striscia di 18 gare senza vittorie, la più lunga da quando è in Ducati.