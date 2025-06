Dopo due gare corse sul terreno duro come quelle di Francia e Germania, la MXGP ritrova il fondo sabbioso del tracciato di Kegums, a poca di stanza da Riga, capitale della Lettonia. Una pista immancabile nel calendario del mondiale motocross dal 2009. Il pilota che ha vinto più volte da queste parti è l’olandese Jeffrey Herlings, con 8 successi in carriera, ed è legittimo pensare che il pronostico sia tutto per lui.

Del resto Herlings arriva da una sorprendente vittoria nel precedente GP in Germania, dove ha ritoccato il record di successi assoluti della storia del mondiale motocross che gli appartiene, oggi a quota 108. L'olandese, però, non è in lotta per il titolo, avendo saltato le prime gare per infortunio e quindi farà la parte del terzo incomodo nel duello tra l'esperto Romain Febvre (leader della classifica) e il debuttante Lucas Coenen, staccato di 36 punti. Dopo un avvio di stagione favorevole al francese della Kawasaki, in questa parte centrale del Campionato il giovane belga della KTM ha recuperato molto terreno e in Lettonia si preannuncia un nuovo confronto diretto. Nella lotta per la top 5 ci sono tantissimi piloti da considerare: Maxime Renaux, Glen Coldenhoff, Calvin Vlaanderen, tutti specialisti dei terreni morbidi. A loro si aggiunge Andrea Bonacorsi in sella alla Fantic, che difenderà i colori italiani assieme a Mattia Guadagnini sulla Ducati e Alberto Forato con la Honda.