Bulega comanda il combinato delle libere Superbike a Misano, ma Razgatlioglu non è lontano. Bautista 3° davanti al sorprendente Montella, poi Gardner, Petrucci e Locatelli

Il weekend più atteso dell'anno dal pubblico italiano ha preso il via al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Le prove libere del venerdì di Superbike hanno confermato i riferimenti visti nei test di un paio di settimane fa, con due nomi a fare l'andatura: Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Se nella sessione del mattino è stato il turco a staccare il miglior tempo, in FP2 le posizioni si sono invertite, con il ducatista in grado di stampare un 1'32"722 che gli ha consegnato due decimi scarsi di margine sul rivale.