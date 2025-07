SBK per la 1^ volta al Balaton Park: gli orari

Dopo oltre trent’anni di assenza, il mondiale Superbike torna in Ungheria. L’ottavo round della stagione vede al debutto il Balaton Park, dove il WSBK con la Superpole race di domenica mattina taglierà il traguardo delle 1000 gare disputate. Da Donington park 1988, con la vittoria in gara 1 di Davide Tardozzi su Bimota, sono trascorsi 37 campionati e ben 998 corse di cui 443 vinte da Ducati, serial winner, da sempre protagonista nel mondiale delle derivate dalla serie.

Razgatlioglu ora è leader, ma Bulega è a soli quattro punti

Toprak Razgatlioglu guida il mondiale con un margine di quattro punti su Nicolò Bulega. Il turco è in grandissima forma: ha vinto otto delle ultime nove gare, comprese le tre di Donington Park dove è avvenuto il sorpasso in classifica ai danni di Nicolò Bulega che ha dovuto cedere la leadership per la prima volta in questa stagione (era a +41 dopo gara 1 di Assen). Il pilota Ducati, uscito sconfitto a Misano e Donington dove Toprak e la BMW hanno fatto la differenza, arriva a Balaton per riprendersi la testa del mondiale. Del resto, il round ungherese sarà certamente un reset per tutti, qui non si è mai corso e non tutti i piloti hanno potuto famigliarizzare con le moto stradali.

Sfida per il terzo posto: Petrucci, Bautista e Locatelli tutto da decidere

La battaglia per il terzo posto in classifica è apertissima. Alle spalle del “magic duo” al momento troviamo Danilo Petrucci, 209 punti e miglior pilota indipendente con la Ducati del Barni Spark Racing Team. Il pilota italiano ha 15 punti di vantaggio su Alvaro Bautista, fresco di podio in Gara 2 a Donington e in cerca di una sella per la prossima stagione. Alle loro spalle Andrea Locatelli, miglior Yamaha del mondiale, attualmente quinto con 188 punti, e se sempre in top 5 anche a Donington.

Il round di Balaton Park in diretta su Sky Sport MotoGP

Venerdì 25 luglio

Ore 10.15: SBK – Prove Libere 1

Ore 14.15: WCR – Super Pole

Ore 14.55: SBK – Prove Libere 2

Ore 15.55: Supersport – Super Pole

Sabato 26 luglio

Ore 10.55: SBK – Super Pole

Ore 12.15: WCR – Gara 1

Ore 13.45: Pre gara

Ore 14: SBK – Gara 1

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 1

Domenica 27 luglio

Ore 10.45: Pre gara

Ore 11: SBK – Super Pole Race

Ore 11.15: Post gara

Ore 12.15: WCR – Gara 2

Ore 13.45: Pre gara

Ore 14: SBK – Gara 2

Ore 14.35: Post gara

Ore 15.10: Supersport – Gara 2