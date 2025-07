Il Mondiale di MXGP sbarca a Loket, in Repubblica Ceca. La pista è favorevole a Romain Febvre: il pilota ha la possibilità di rispondere al belga Coenen che ha dominato l'ultimo appuntamento in Finlandia. Le due manche di domenica 27 luglio saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con gara 1 alle 14 sul canale Arena e gara 2 alle 17 su Sky Sport MotoGP

Se domenica in Repubblica Ceca dovesse vincere Lucas Coenen , il Mondiale MXGP 2025 prenderebbe una piega totalmente a favore del giovane pilota belga. La pista di Loket è favorevole a Romain Febvre e, per questo, il confronto diretto tra i due assume un valore ancora più importante in questo GP. Alla vigilia della gara, Febvre e Coenen sono separati da 15 punti , dopo il dominio messo in atto dal giovane belga della KTM nello scorso GP della Finlandia. A Loket Febvre ha la possibilità di rispondere, ma il risultato è tutt'altro che scontato , considerando lo stato di forma di Coenen

L'imperdibile gara in una pista storica in diretta su Sky

La gara si preannuncia imperdibile per gli amanti del motocross, anche per il contesto. Siamo in una delle piste storiche del calendario, dove si corre dal 1995, fondo duro, tanti saliscendi e il meteo che non promette niente di buono. I tifosi italiani potranno contare su Andrea Bonacorsi in sella alla Fantic e su Mattia Guadagnini con la Ducati, mentre Alberto Forato ha da poco annunciato di dover interrompere qui la sua stagione per sistemare definitivamente il ginocchio malandato nel primo round in Argentina. Le due manche della MXGP saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con gara 1 alle 14 sul canale Arena e gara 2 alle 17 su Sky Sport MotoGP.