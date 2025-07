Maserati, Maria Conti: "Vogliamo brillare. Crediamo molto nel progetto GT2, ma non solo"

In esclusiva l'intervista fatta a Maria Conti, Head of Maserati Corse, sui programmi futuri di Maserati, con la conferma inoltre dell'addio al programma di Formula E. "Cosa aspettarsi da Maserati Corse? Innovazione, ambizione e crescita. Sognare non costa nulla, il nostro motore Nettuno è un vanto ed è pronto per qualsiasi sfida"

La head of Maserati Corse ha illustrato l'orientamento strategico per i prossimi anni, a partire dal programma GT2 , attualmente al centro dell'impegno sportivo del marchio. " Crediamo molto nel progetto GT2 , annunciato da noi nel 2022 e iniziato ufficialmente in pista dalla stagione 2023 e nel quale già nel 2024 abbiamo ottenuti risultati straordinari dominando la categoria con 16 pole delle nostre auto in 12 gare con 12 vittorie". E proprio il programma GT2, grazie a Maserati a stretto contatto con SRO, cambia faccia nel 2026 con l'introduzione del progetto 'GT Academy' . "È un progetto di cui siamo molto fieri, incentrato sui giovani talenti, i quali si troveranno in pista a sfidarsi nel 2026 nella categoria Silver , completamente Under 30, e dove il più forte avrà l' opportunità di correre una stagione Endurance completa, nell'anno successivo, completamente gratis".

Campionati Sro: è possibile un ritorno in GT4?

Non a caso Maserati Corse ha iniziato già a dare grande visibilità ai giovanissimi durante "test & masterclass". Proprio Niccolò Pirri infatti, figlio di Luca Pirri, ha avuto la possibilità di guidare una MC20 GT2 a soli 16 anni durante i test a Misano, diventando così il più giovane pilota a salire al volante di una Maserati in pista. Ma gli occhi di Maria, come anche quelli del suo staff, sono sembrati puntati a 360 gradi su tutte le categorie presenti nei campionati Sro, che sempre più stanno conquistando il pubblico italiano e mondiale. Maserati Corse infatti, storicamente, non è nuova a una partecipazione in GT4, dove fino al 2018 c'è stata un'importante presenza della scuderia modenese proprio con la sua GranTurismo MC GT4. Nel corso dell'incontro è stato allora affrontato anche il tema di un possibile ritorno di Maserati in una categoria del genere, dopo l'ulteriore conferma in GT2: "Sognare non costa nulla, il nostro motore Nettuno è un vanto ed è pronto per qualsiasi sfida…". Non una conferma, ma forse qualcosa bolle in pentola in quel di Modena.