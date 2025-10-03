Valentino Rossi prenderà parte alla 8 Ore di Indianapolis domenica 18 ottobre, quinto round dell'Intercontinental GT Challenge. Il pilota di Tavullia difenderà ancora i colori del team Wrt e sarà affiancato da Kelvin van der Linde e Charles Weerts sulla Bmw M4 Gt3, di recente campioni della serie Sprint del GT World Challenge. Sarà un ritorno a Indianapolis dove vinse in MotoGP. La gara sarà LIVE sui canali di Sky Sport

Valentino Rossi torna a Indianapolis dove nel 2008 vinse in MotoGP, ma questa volta lo farà con le quattro ruote. L'italiano prenderà parte al quinto round dell'Intercontinental GT Challenge, sempre al volante della Bmw M4 Gt3 del team Wrt che guida nel Campionato del Mondo Endurance, Wec. Come annunciato dalla squadra belga, infatti, Rossi condividerà l'abitacolo con Kelvin van der Linde e Charles Weerts, di recente campioni della serie Sprint del GT World Challenge. Quella di Indianapolis sarà la terza apparizione stagionale nel campionato per il pilota di Tavullia dopo il round di Bathurst, in Australia, dove a inizio anno aveva centrato il podio in seconda posizione alla 12 Ore, e alla 24 Ore di Spa, chiusa invece in undicesima posizione. La 8 Ore sul circuito della "Brickyard", che partirà domenica 18 ottobre, sarà LIVE sui canali di Sky Sport.