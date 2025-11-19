Riconosciuto come il campionato più prestigioso e competitivo della disciplina, l’UIM XCAT World Championship riunisce le barche più veloci, i migliori piloti e la tecnologia più avanzata sull'acqua, con catamarani che superano i 200 km/h. E ora la sfida in Kwait che si preannuncia spettacolare!

In collaborazione con il Kuwait Sea Sport Club, il Campionato del Mondo UIM XCAT sarà ospitato in Kuwait per la prima volta nella storia. Un evento che segna un traguardo storico sia per la nazione del Golfo che per l’intero mondo della motonautica . Rappresenta il massimo vertice delle competizioni internazionali di motonautica offshore e lo spettacolare evento è riconosciuto come l’essenza della velocità, della potenza e del lavoro di squadra sotto il profilo tecnologico e tecnico.

L'Italia protagonista nel mondiale XCAT

L’Italia, culla di una tradizione motonautica leggendaria, si prepara ancora una volta a essere grande protagonista anche nelle acque del Kuwait. Occhi puntati sui Fratelli Schiano di Cola, portacolori del Team 96 Fujairah Racing Team, campioni del mondo in carica e attualmente terzi nella classifica 2025. La coppia napoletana, sinonimo di talento, coraggio e passione tricolore, incarna alla perfezione lo spirito dell'XCAT: velocità estrema, affiatamento e controllo assoluto anche nelle condizioni più impegnative. Con il loro stile di guida deciso e spettacolare, i fratelli Schiano sono pronti a difendere il titolo mondiale e a regalare nuove emozioni ai tifosi italiani.

Il Kuwait Grand Prix – UIM XCAT World Championship si preannuncia così come una delle tappe più spettacolari e combattute della stagione 2025: una sfida di velocità, tecnica e orgoglio nazionale, dove i migliori piloti del mondo — e l'Italia in prima fila — daranno vita a uno spettacolo unico sullo scenario mozzafiato del Golfo.