Brembo festeggia i 1000 titoli nel motorsport

Brembo, 2025 da record: 60 mondiali vinti, 1000 titoli complessiviNumeri da record
Brembo festeggia il cinquantesimo anniversario dal suo ingresso nel motorsport al termine di una stagione ottima, in cui il gruppo italiano ha portato a casa ben 60 titoli mondiali in tutte le competizioni, raggiungendo quota 1000 successi iridati
Nel 1975, Brembo entrava a far parte del mondo delle corse fornendo i suoi impianti frenanti alla Ferrari, impegnata nel Mondiale di Formula 1. Da quel momento, è iniziata un'ascesa vertiginosa, che ha portato l'azienda italiana a diventare leader del settore, imprimendo il suo timbro sulle gare motoristiche delle categorie più importanti. Nel 2025, il gruppo Brembo si è aggiudicato ben 60 titoli mondiali, toccando quota 1000 titoli complessivi in 50 anni di presenza nel motorsport. I successi sono arrivati fornendo componenti alle auto e alle moto che hanno dominato le classi più prestigiose al mondo. Non si parla solamente di impianti frenanti, ma anche, ad esempio, di sospensioni e frizioni, fornite dai marchi appartenenti al gruppo Brembo, come Öhlins e AP Racing.
I successi più prestigiosi raccolti dal gruppo Brembo nel 2025
- Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori con la McLaren e Lando Norris
- Motomondiale: Titolo Piloti MotoGP con la Ducati di Marc Marquez, titolo piloti Moto2 e Moto3 con la Honda di Diogo Moreira e la KTM di José Rueda
- Superbike: titolo Piloti per Toprak Razgatlioglu su Yamaha
- 24 ore di Le Mans e Fia WEC con il team Ferrari AF Corse
Tiraboschi: "Brembo un punto di riferimento"
Il Presidente Esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, ha commentato i successi del gruppo nel 2025; "Nel cinquantesimo anno dal nostro ingresso in Formula 1, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza dell’innovazione Brembo: nel 2025 le nostre tecnologie hanno equipaggiato tutte le vittorie in Formula 1 e in MotoGP. Essere al centro di questo successo globale conferma il ruolo del gruppo come punto di riferimento nel motorsport e ambasciatore autorevole del Made in Italy".