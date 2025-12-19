Brembo festeggia i 1000 titoli nel motorsport

Nel 1975, Brembo entrava a far parte del mondo delle corse fornendo i suoi impianti frenanti alla Ferrari, impegnata nel Mondiale di Formula 1. Da quel momento, è iniziata un'ascesa vertiginosa, che ha portato l'azienda italiana a diventare leader del settore, imprimendo il suo timbro sulle gare motoristiche delle categorie più importanti. Nel 2025, il gruppo Brembo si è aggiudicato ben 60 titoli mondiali, toccando quota 1000 titoli complessivi in 50 anni di presenza nel motorsport. I successi sono arrivati fornendo componenti alle auto e alle moto che hanno dominato le classi più prestigiose al mondo. Non si parla solamente di impianti frenanti, ma anche, ad esempio, di sospensioni e frizioni, fornite dai marchi appartenenti al gruppo Brembo, come Öhlins e AP Racing.