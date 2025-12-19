Brembo festeggia i 1000 titoli nel motorsport

Offerte Sky
Brembo, 2025 da record: 60 mondiali vinti, 1000 titoli complessivi

Numeri da record
Foto da Brembo

Brembo festeggia il cinquantesimo anniversario dal suo ingresso nel motorsport al termine di una stagione ottima, in cui il gruppo italiano ha portato a casa ben 60 titoli mondiali in tutte le competizioni, raggiungendo quota 1000 successi iridati

Nel 1975, Brembo entrava a far parte del mondo delle corse fornendo i suoi impianti frenanti alla Ferrari, impegnata nel Mondiale di Formula 1. Da quel momento, è iniziata un'ascesa vertiginosa, che ha portato l'azienda italiana a diventare leader del settore, imprimendo il suo timbro sulle gare motoristiche delle categorie più importanti. Nel 2025, il gruppo Brembo si è aggiudicato ben 60 titoli mondiali, toccando quota 1000 titoli complessivi in 50 anni di presenza nel motorsport. I successi sono arrivati fornendo componenti alle auto e alle moto che hanno dominato le classi più prestigiose al mondo. Non si parla solamente di impianti frenanti, ma anche, ad esempio, di sospensioni e frizioni, fornite dai marchi appartenenti al gruppo Brembo, come Öhlins e AP Racing.

Foto di Brembo

I successi più prestigiosi raccolti dal gruppo Brembo nel 2025

  • Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori con la McLaren Lando Norris
  • Motomondiale: Titolo Piloti MotoGP con la Ducati di Marc Marquez, titolo piloti Moto2 e Moto3 con la Honda di Diogo Moreira e la KTM di José Rueda
  • Superbike: titolo Piloti per Toprak Razgatlioglu su Yamaha
  • 24 ore di Le Mans e Fia WEC con il team Ferrari AF Corse    

Tiraboschi: "Brembo un punto di riferimento"

Il Presidente Esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi, ha commentato i successi del gruppo nel 2025; "Nel cinquantesimo anno dal nostro ingresso in Formula 1, abbiamo dimostrato ancora una volta la forza dell’innovazione Brembo: nel 2025 le nostre tecnologie hanno equipaggiato tutte le vittorie in Formula 1 e in MotoGP. Essere al centro di questo successo globale conferma il ruolo del gruppo come punto di riferimento nel motorsport e ambasciatore autorevole del Made in Italy".

