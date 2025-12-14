XCat, team Victory: campioni senza 'pietà'

Dopo un incidnete che ha condizionato il via, Gara 2 a Dubai è stata vinta dal già iridato team Victory. Salem Al Adidi e Aisa Al Ali hanno disputato due prove perfette e nessuno ha potuto resistere al loro strapotere. E ora è già tempo di pensare al 2026...
Sportivamente parlando il team emiratino di Victory non ha lasciato il benché minimo spazio agli avversari e davanti all folto pubblico di Dubai si è messo in tasca il titolo Mondiale ed entrambe le gare a disposizione. Salem Al Adidi e Aisa Al Ali hanno disputato due gare perfette e nessuno ha potuto resistere al loro strapotere. Barca e equipaggio che hanno onorato il titolo conquistato ad inizio del Gran Premio. Gara due ha vissuto sull’incidente subito dopo il via tra il TeamGB e la barca norvegese di Energima che è quasi affondata. Fortunatamente nessun danno per i componenti degli equipaggi.
Gara che riprende con Victory ancora davanti e Sharjah all’inseguimento, mentre l’imbarcazione Fujairah, italiana, ha dovuto accontentarsi del terzo posto. L’equipaggio di Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, però è riuscita nell’intento di superare TeamGB, in classifica generale, conquistando il secondo posto. Gli inglesi non sono riusciti a riprendere la navigazione a seguito dei grossi problemi subiti dall’imbarcazione.
Una folta cornice di pubblico ha animato le tre giornate di gara, e il meteo che prevedeva l’arrivo di una pesante perturbazione ha costretto gli organizzatori a rivedere l’orario della partenza facendolo slittare di mezzora, una finestra importante per consentire il regolare sviluppo della competizione. Il 2026 si prospetta ancor più avvincente con l’arrivo di nuovi motori che si confronteranno con quelli attuali e l’ingresso di altri teams.