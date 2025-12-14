XCat, team Victory: campioni senza 'pietà'

Dopo un incidnete che ha condizionato il via, Gara 2 a Dubai è stata vinta dal già iridato team Victory. Salem Al Adidi e Aisa Al Ali hanno disputato due prove perfette e nessuno ha potuto resistere al loro strapotere. E ora è già tempo di pensare al 2026...

Sportivamente parlando il team emiratino di Victory non ha lasciato il benché minimo spazio agli avversari e davanti all folto pubblico di Dubai si è messo in tasca il titolo Mondiale ed entrambe le gare a disposizione. Salem Al Adidi e Aisa Al Ali hanno disputato due gare perfette e nessuno ha potuto resistere al loro strapotere. Barca e equipaggio che hanno onorato il titolo conquistato ad inizio del Gran Premio. Gara due ha vissuto sull’incidente subito dopo il via tra il TeamGB e la barca norvegese di Energima che è quasi affondata. Fortunatamente nessun danno per i componenti degli equipaggi.