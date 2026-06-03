IndyCar, Detroit si fa bella e spettacolare. E Palou sembra imbattibile...

Come tutte le belle donne, Detroit, la Motor City, si rifà il trucco e risale in passerella animando i propri fans. E’ accaduto nel 2013, quando la città del Michigan è stata dichiarata inadempiente. Il fallimento di Detroit è stata la più grande bancarotta municipale nella storia degli Stati Uniti. Dichiarata ufficialmente il 18 luglio 2013 ai sensi del capitolo 9 della legge fallimentare americana, la città ha dovuto ristrutturare un debito accumulato di oltre 18 miliardi di dollari. Era la città dei motori, delle grandi compagnie automobilistiche, della Ford, della Chrysler, della General Motors. In piena crisi dell'industria automobilistica, la bella città americana ha pagato il progressivo declino dei colossi storici. Decenni di corruzione politica, una cattiva gestione finanziaria della spesa pubblica, divenuta insostenibile e un rapporto sproporzionato tra dipendenti comunali e cittadini, ha creato uno scompenso economico insanabile. La conseguente contrazione demografica ha fatto il resto, passando dai quasi 2 milioni di abitanti degli anni '50 a circa 700.000 , riducendo drasticamente la base dei contribuenti.

La vittoria di Palou è un messaggio per tutti

Così le grandi factory dell’ automotive si sono trovate in enorme difficoltà e quella che era la base dei grandi eventi motoristici, come la F1, la Indyracing e la Champ car, si sono praticamente annullate. Il circuito era inizialmente quello cittadino stradale, per le vie della down town, poi divenne Belle Isle, un “prezioso” angolo di città, un tracciato sul fiume Detroit, inserito nel contesto di un parco naturale, omonimo.

Il Renaissance Center (quartier generale della GM ) è tornato ad essere di moda nel 2023, quando per risollevare l’economia della città, fu programmato un piano di eventi, compreso appunto quello del ritorno alle competizioni automobilistiche proprio sulle strade cittadine e attorno a questo enorme edificio. Un tracciato molto corto, solo 2 chilometri e settecento metri, con un rettilineo e una zona mista, in grado di mettere in seria difficoltà i piloti. Tecnico e spettacolare, ha realmente regalato in questi ultimi quattro anni, grandi emozioni. Domenica ha vinto Alex Palou, ma in realtà tra ritiri, sorpassi e strategie azzeccate, il GP di Detroit, ancora una volta è stato coinvolgente e super seguito. Si è trattato della terza gara di fila e soprattutto della gara successiva alla Indy 500, quindi in grado di confermare potenzialità o disfatte di team e piloti. La situazione più eclatante è stata la vittoria di Honda in casa General Motors, quindi uno smacco esagerato. Lo spagnolo, in questo momento, sembra veramente imbattibile e il prossimo GP, quarto di fila per la Indy, vedrà tutti schiarati sull’ovale della Bommarito 500. Un ovale completamente diverso dai tradizionali, con quattro curve pericolosissime e diverse tra loro. Palou ha vinto il suo primo ovale l’anno scorso alla Indy 500 e vuole continuare a far capire che è un pilota completo. Gli avversari sono avvertiti.