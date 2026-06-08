Indycar, Newgarden torna al successo in una pazza St. Louis 500

Josef Newgarden ha vinto una rocambolesca Bommarito 500 a St. Louis durata più di tre ore tra pioggia e conseguenti bandiere rosse. Il 34° trionfo del pilota Penske, che così ha eguagliato il due volte vincitore della Indy500 e bi-Campione Al Unser Jr., è anche il sesto nel World Wide Technology Raceway, ottenuto battendo un velocissimo Marcus Ericsson in un finale deciso dai decimi di secondo. Newgarden, scattato dall’ottava casella, è sempre stato della partita, facendo capire di potersi giocare il gradino più alto del podio in ogni fase della gara, dimostrando inoltre di non subire troppo i postumi dell’infortunio alla gamba sinistra sofferto nella Indy500. Primeggiando nel botta e risposta con Ericsson negli ultimi 20 giri, Newgarden ha così artigliato la seconda vittoria stagionale, saltando dall’ottavo al sesto posto nella classifica piloti. Terzo Christian Rasmussen, a cui il podio fa benissimo per staccarsi dal 24° posto nella classifica piloti, peraltro a pochi giorni dal rinnovo pluriennale con Ed Carpenter Racing. Rimontando dalla 19esima casella, il danese ha avuto la meglio sull’ottimo Rinus VeeKay, mentre Scott McLaughlin ha chiuso quinto dopo aver effettuato un pit stop extra in compagnia di Power, Armstrong, Lundgaard e O’Ward nella caution chiamata a 30 giri dalla fine per il ritiro di Caio Collet (motore Chevrolet ko), settimo in quel momento. Con gomme nuove McLaughlin ha passato tutti fino a Kirkwood, sesto e seguito da Malukas. Ottavo Power, mentre Armstrong e Lundgaard hanno completato la top 10, spedendo O’Ward ad un mero 11° posto.