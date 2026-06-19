Miglior tempo in qualifica per Simone Faggioli: al volante della sua NP01 ATM Bardahl il fiorentino è risultato il più veloce nella combinata delle tre giornate di prove per la Pikes Peak 2026. Domenica 21 giugno la gara

Conclusi i tre giorni di prove e qualifiche ufficiali della 104ª edizione della Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb che si correrà il 21 giugno sulle montagne del Colorado.

Simone Faggioli in pole L'italiano, al volante della sua NP01 ATM Bardahl, è risultato il più veloce nella combinata delle tre giornate di prove, garantendosi una significativa pole position e confermando il suo valore in questa gara, che già lo scorso anno lo aveva visto trionfare, aggiudicandosi (primo italiano nella storia di questa leggendaria competizione) la vittoria assoluta.

Pikes Peak, le caratteristiche Sono state tre giornate impegnative in vista del confronto finale sulle 156 curve, caratterizzate da un dislivello di 1.439 metri, con una pendenza media del 7%, con punte massime del 10,5%. Si parte dai 2.862 metri per tagliare il traguardo a 4.300. Una gara che non ammette errori, dove un tracciato impegnativo e condizioni limite mettono a dura prova piloti e macchine, prrima di assegnare il prestigioso titolo di “King of The Mountain 2026”.

L'auto di Faggioli Una NP01 ATM Bardahl, della casa costruttrice francese Nova Proto. La vettura, equipaggiata per questa nuova sfida ha visto significative evoluzioni tecniche rispetto allo scorso anno. La novità principale riguarda l’adozione di un nuovo propulsore V6 biturbo sviluppato da ATM Motori in grado di performare al meglio nelle condizioni di una gara così estrema e singolare.