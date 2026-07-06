Attesa una grande battaglia in LMGT3, classe in cui la Corvette #33 di TF Sport ha preso il largo grazie al successo di Le Mans. Nel 2025 vittoria e doppietta Lexus Akkodis ASP, la prima per il marchio nel WEC, e proprio il brand premium di Toyota potrebbe dare molto fastidio a General Motors. Ferrari si affida alla #21 di Rovera/Mann/Heriau per sferrare l’attacco decisivo alla vetta, mentre ci si aspetta una decisa risposta sia delle Porsche Manthey, colpite da problemi a Le Mans, sia delle McLaren Garage59, mai in corsa nella 24 Ore.

Il WEC (World Endurance Championship) sbarca a Interlagos per la 6 Ore di San Paolo, quarto appuntamento della stagione 2026. Toyota - leader dei mondiali Hypercar – e Cadillac hanno vinto in Brasile da quando il mondiale endurance è tornato nell’Autodromo Carlos Pace. Sulla carta, nella classe regina proprio loro dovrebbero essere i favoriti, a cui si potrebbero aggiungere le BMW del Team WRT e, anche se con qualche incognita in più, le Alpine. Pista complicata, invece, per Ferrari, a cui le strette curve di San Paolo sono sempre risultate indigeste, con il quinto posto del 2024 come miglior risultato.

La situazione in classifica tra Hypercar e LMGT3

Il trionfo sul Circuit de la Sarthe ha proiettato la Toyota in cima alla classifica costruttori con 132 punti. A quota 96 BMW, supportata dal Team WRT, mentre Ferrari, alla vigilia di uno dei round più complessi dell’anno per natura della pista, è terza con 62 punti totalizzati in tre gare. Più indietro Alpine, quarta a 38 punti e seguita da Cadillac, tanto veloce quanto poco concreta fin qui. Aston Martin è sesta con 26 punti raccolti, 11 in più di Peugeot, mentre Genesis è ferma ai 6 ottenuti nella 6 Ore di Spa.

Al vertice della classifica piloti, invece, troviamo l'equipaggio della Toyota #7, composto da Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway, leader del mondiale con 75 punti grazie al successo ottenuto alla 24 Ore di Le Mans. In fortissima scia inseguono René Rast e Robin Frijns sulla BMW M Team WRT #20 con 71 punti, tallonati dal compagno di marca Sheldon van der Linde, provvisoriamente terzo in solitaria a quota 61 punti poiché assente a Imola per la concomitanza con l’IMSA a Long Beach. Il treno di testa prosegue con i campioni uscenti Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa sulla seconda Toyota ufficiale, la #8, staccati a 56 punti.

La prima delle Ferrari è la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che occupa la quinta piazza del campionato con 39 punti. Subito dietro si posiziona l'equipaggio dell'Alpine Endurance Team composto da Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e António Félix da Costa a quota 28 punti, che precede di sole due lunghezze la Cadillac del team JOTA affidata a Will Stevens, Norman Nato e Louis Delétraz, a 26 punti.

A chiudere le prime dieci posizioni ci sono l'altra coppia BMW formata da Raffaele Marciello e Kevin Magnussen con 25 punti, la seconda Ferrari 499P ufficiale, la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina - staccata a quota 23 punti – e l’Aston Martin #007 di Harry Tincknell e Tom Gamble. Fuori dalla Top10, per ora, la Ferrari AF Corse #83 affidata a Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson e con 21 punti in tasca.

In classe LMGT3 la Corvette #33 di TF Sport ha preso decisamente il largo balzando a 72 punti dopo il trionfo in Francia. Gli inseguitori sono staccati ma vicinissimi tra loro nel gruppo di testa, guidati dalla Ferrari di Vista AF Corse #21 a quota 40 punti e dalla Lexus #78 di Akkodis ASP a 37 punti.