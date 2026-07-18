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Valentino Rossi torna in pole position a Misano dopo 17 anni nel GT World Challenge

GT W. CHALLENGE
www.gt-world-challenge-europe.com

Diciassette anni dopo, Valentino Rossi torna in pole position a Misano. Il Dottore ha infatti stampato il miglior tempo nella Qualifica 1 sul circuito 'Marco Simoncelli', conquistando così la sua prima pole nel GT World Challenge Europe. La gara è in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Valentino Rossi conquista la sua prima pole nel GT World Challenge Europe e lo fa nella sua Misano. Sul circuito 'Marco Simoncelli' il nove volte campione del mondo nel motomondiale stampa un super 1'32''154 durante i primi 10 minuti della sessione divisa, che ha visto affrontarsi le vetture Pro e Gold Cup a bordo della BMW del Team WRT. Il Dottore torna in pole a Misano dopo ben 17 anni: nel 2009, infatti, scattava davanti a tutti in sella alla Yamaha nel Mondiale di MotoGP. Alle 20.30 la gara a Misano, in diretta su Sky Sport Max

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