IndyCar, la quinta sinfonia di Palou

In una Spagna tradizionalmente dominata dalla passione per il calcio e dai trionfi dei suoi "campeones", emerge una storia di successo straordinaria a quattro ruote. Alex Palou, ventinovenne catalano, colleziona il suo quinto titolo in sei anni nella categoria IndyCar. Pilota di eccezionale talento strategico e velocità, Palou sta riscrivendo la storia del motorsport americano sotto le insegne del team Chip Ganassi, diventando un'icona capace di conquistare l'attenzione dei tifosi anche oltreoceano

Tra le strade di Madrid e Barcellona il pallone resta un dogma indiscutibile, ma c’è un altro spagnolo che sta chiedendo strada a suon di trionfi, motori e medie da capogiro. Non calcia un pallone, ma affonda il piede sull’acceleratore con la stessa classe dei grandi campeones. Si chiama Alex Palou, ha 29 anni, viene dalla Catalogna e ha appena (ri)conquistato l’America: per lui è il quinto titolo in sei anni nella IndyCar, un'impresa che lo proietta direttamente nell'olimpo dei grandissimi del motorsport mondiale.

Oltre il Calcio: un Catalano Dominatore in America Lo sport più seguito e immancabilmente con il maggior numero di appassionati in Spagna è sicuramente il calcio. Con il recente Mondiale conquistato e la presenza di club storici come Real Madrid e Barcellona, l'epopea del pallone internazionale parla spesso spagnolo. Ma se parliamo di storia e successi straordinari, c'è un altro atleta ibeirco che in questi anni ha stupito e conquistato l’America: Alex Palou. Catalano con il piede pesante sull'acceleratore, Palou possiede anche la sensibilità e la gestione di gara tipiche dei grandissimi campioni. In sei anni ha conquistato ben cinque titoli, un'impresa riuscita prima d'ora soltanto a Sébastien Bourdais (ai tempi della ChampCar con quattro successi consecutivi). In una categoria come la IndyCar, ormai paragonabile a un Mondiale per livello e presenza di piloti internazionali, il ventinovenne si erge a riferimento incontrastato.

Il metodo Palou e l'unione Vincente con Chip Ganassi Oltre a dimostrarsi il più rapido ad adattarsi alle nuove monoposto con regolamento ibrido, Palou ha sviluppato un metodo di guida ed efficienza strategica che lo rende quasi imbattibile. Fondamentale per la sua crescita è stato il supporto di una scuderia storica come il team di Chip Ganassi, ripagato finora con ben 18 vittorie. Il legame tra il pilota e la squadra si è rivelato solido anche di fronte alle sirene della Formula 1 e della McLaren. Ganassi ha fatto di tutto pur di trattenere il suo gioiello, investendo cifre importanti e convincendolo che la F1 avrebbe potuto attendere di fronte alla prospettiva di dominare la IndyCar. I fatti hanno dato ragione a entrambi: oggi Palou insegue mostri sacri come il compagno di squadra Scott Dixon (6 titoli) e la leggenda assoluta AJ Foyt (7 titoli).