Il Wec vola in Giappone: 6 ore del Fuji in diretta su Sky e NOW

Il Wec vola in Giappone: 6 ore del Fuji in diretta su Sky e NOWMotori Credits: Ferrari Hypercar - X
Il FIA WEC torna in Giappone per il sesto appuntamento della stagione 2026, facendo tappa al Fuji Speedway per la 6 ore, terzultima prova di un Mondiale ancora completamente aperto. Dopo il successo di Austin, Ferrari è nella scia di Toyota - che corre in casa - e BMW in entrambe le classifiche. Corvette-TF Sport pronta a difendersi in LMGT3. Diretta imperdibile dalle ore 03:50 di domenica 27 settembre su Sky Sport Max e in live streaming anche su NOW
Dopo il glorioso risultato della Lone Star Le Mans di Austin, vinta dalla Ferrari #50, Toyota, BMW e proprio la Scuderia di Maranello sono separate da appena 26 punti nella classifica Costruttori, con gli stessi costruttori racchiusi in poche lunghezze anche nella classifica piloti. Toyota arriva al proprio appuntamento di casa da leader del Mondiale Costruttori con 140 punti, ma il vantaggio sulla BMW si è ridotto a nove lunghezze. La Casa tedesca è infatti seconda a quota 131, mentre Ferrari ha accorciato fino a –26 punti grazie alla vittoria conquistata ad Austin con la 499P #50 di Nicklas Nielsen (fresco di rinnovo insieme a Ye Yifei), Antonio Fuoco e Miguel Molina.
Più lontane Cadillac, Alpine e Aston Martin, mentre Genesis ha continuato a mostrare progressi nella sua prima stagione completa con la GMR-001. Il costruttore coreano ha ottenuto proprio ad Austin il suo miglior risultato dell'anno con la #17, giungendo settimana al traguardo ed avvicinandosi a Peugeot nel Mondiale Costruttori.
Tra i Piloti, la situazione è altrettanto interessante. BMW #20 e Toyota #7 condividono la vetta a 75 punti, con René Rast e Robin Frijns da una parte e Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries dall'altra. La Ferrari #51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado è a quota 58, mentre la #50 segue a 54 dopo il successo texano. L'Alpine #35, con António Félix da Costa, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, è invece a 44 punti. Con tre gare ancora da correre e 78 punti ancora disponibili la matematica offre grandi ambizioni a tre marchi, a cui potrebbe aggiungersi Alpine se la LMDh francese dovesse ottenere un gran bottino.
Fuji, gara di casa per Toyota
Il Fuji rappresenta un appuntamento particolarmente importante per Toyota, che correrà davanti al proprio pubblico. La pista giapponese, situata ai piedi dell’omonimo monte, misura 4,563 chilometri ed è caratterizzata dal lungo rettilineo principale (1,4 km), seguito dalla difficilissima frenata di curva 1, tornante leggermente in discesa teatro sia di duelli che incidenti.
Il tracciato presenta caratteristiche molto diverse tra loro: la prima parte richiede efficienza aerodinamica e velocità di punta, mentre il settore conclusivo è più lento e tecnico, mettendo maggiormente alla prova trazione e grip meccanico. La storia dà ragione a Toyota, forte di nove vittorie dal 2012, anno in cui è iniziata la nuova era del Mondiale Endurance. L’anno scorso, però, il Fuji è stato il teatro della prima vittoria Alpine con la propria LMDh. Quanto a Ferrari, il tracciato giapponese non ha sorriso tanto alla 499P dal 2023 in poi, ma il secondo posto di Interlagos, anch’essa pista complicata, può rinvigorire il Cavallino e far sperare che, in caso di esecuzione ideale, a Maranello si riesca a sorridere alla fine dei 1000 km di gara.
LMGT3: Corvette leader, ma TF Sport deve difendersi
Equilibrio anche in LMGT3, dove la Corvette #33 di TF Sport mantiene la leadership del campionato. Il difficile weekend di Austin ha però permesso agli inseguitori di ridurre il distacco: la Ferrari #21 di Vista AF Corse è ora seconda a 22 punti dalla vetta. Alle spalle della 296 LMGT3 Evo si trovano diversi equipaggi racchiusi in un margine molto ridotto, con Aston Martin e Porsche ancora pienamente coinvolte nella lotta. A proposito di Aston Martin, vedremo se Mattia Drudi avrà modo di festeggiare ancora una volta dopo la dirompente e sudatissima vittoria (il sanmarinese ha guidato senza aria condizionata per due ore) di Austin con la Vantage del The Heart of Racing condivisa con Zacharie Robichon e Ian James.
Sveglia già impostata per le ore 03:50 di domenica 27 settembre, quando al Fuji partirà la 41esima 6 Ore. Diretta integrale su Sky Sport Max, in live streaming anche su NOW.