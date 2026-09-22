Il Wec vola in Giappone: 6 ore del Fuji in diretta su Sky e NOW

Il FIA WEC torna in Giappone per il sesto appuntamento della stagione 2026, facendo tappa al Fuji Speedway per la 6 ore, terzultima prova di un Mondiale ancora completamente aperto. Dopo il successo di Austin, Ferrari è nella scia di Toyota - che corre in casa - e BMW in entrambe le classifiche. Corvette-TF Sport pronta a difendersi in LMGT3. Diretta imperdibile dalle ore 03:50 di domenica 27 settembre su Sky Sport Max e in live streaming anche su NOW

Dopo il glorioso risultato della Lone Star Le Mans di Austin, vinta dalla Ferrari #50, Toyota, BMW e proprio la Scuderia di Maranello sono separate da appena 26 punti nella classifica Costruttori, con gli stessi costruttori racchiusi in poche lunghezze anche nella classifica piloti. Toyota arriva al proprio appuntamento di casa da leader del Mondiale Costruttori con 140 punti, ma il vantaggio sulla BMW si è ridotto a nove lunghezze. La Casa tedesca è infatti seconda a quota 131, mentre Ferrari ha accorciato fino a –26 punti grazie alla vittoria conquistata ad Austin con la 499P #50 di Nicklas Nielsen (fresco di rinnovo insieme a Ye Yifei), Antonio Fuoco e Miguel Molina.

Più lontane Cadillac, Alpine e Aston Martin, mentre Genesis ha continuato a mostrare progressi nella sua prima stagione completa con la GMR-001. Il costruttore coreano ha ottenuto proprio ad Austin il suo miglior risultato dell'anno con la #17, giungendo settimana al traguardo ed avvicinandosi a Peugeot nel Mondiale Costruttori.

Tra i Piloti, la situazione è altrettanto interessante. BMW #20 e Toyota #7 condividono la vetta a 75 punti, con René Rast e Robin Frijns da una parte e Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries dall'altra. La Ferrari #51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado è a quota 58, mentre la #50 segue a 54 dopo il successo texano. L'Alpine #35, con António Félix da Costa, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, è invece a 44 punti. Con tre gare ancora da correre e 78 punti ancora disponibili la matematica offre grandi ambizioni a tre marchi, a cui potrebbe aggiungersi Alpine se la LMDh francese dovesse ottenere un gran bottino.