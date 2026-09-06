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Tragedia al Rally 1000 Miglia: auto esce di strada, morto uno spettatore di 63 anni

Motori
La foto, da rally1000miglia.it, non si riferisce ai fatti raccontati

Un drammatico incidente ha segnato la 49^ edizione del Rally 1000 Miglia. Durante il secondo passaggio della prova speciale "Bione", in Valsabbia, un'auto in gara è uscita improvvisamente di strada travolgendo un uomo di 63 anni, Francesco De Pasquale, residente a Caselle Torinese. L'impatto è stato fatale e la direzione di gara ha immediatamente interrotto e annullato la manifestazione in segno di rispetto e per consentire gli accertamenti delle autorità

Una giornata celebrativa del motorsport si è trasformata in tragedia durante la 49^ edizione del Rally 1000 Miglia, nel Bresciano. Nel pomeriggio di sabato 5 settembre, un grave incidente ha causato la morte di uno spettatore di 63 anni, Francesco De Pasquale, originario di Caselle Torinese.. 

La dinamica dell'incidente

Il dramma si è consumato durante il secondo passaggio lungo la prova speciale di "Bione", nel tratto compreso tra Bione e Casto in Valsabbia. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura n. 21 in gara è uscita improvvisamente di strada in un tratto d'asfalto, finendo per travolgere violentemente l'uomo, che si trovava a bordo strada in compagnia della moglie per seguire la competizione e scattare alcune fotografie. L'impatto è stato estremamente violento e, nonostante l'immediata attivazione dei soccorsi e l'arrivo dell'ambulanza e del personale medico sul posto, per il 63enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo. La moglie è rimasta ferita ed è sotto shock. 

Gara annullata e indagini in corso

L'organizzazione e la direzione di gara hanno immediatamente disposto la bandiera rossa, bloccando la prova speciale e annullando definitivamente il resto della manifestazione. Nel corso di un incontro con i media, i vertici dell'Automobile Club Brescia e dell'Automobile Club d'Italia hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa drammatica perdita, sottolineando lo sconforto per quanto accaduto

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