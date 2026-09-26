Sbk a Cremona: Alcoba (Supersport) e Artigas (Sportbike) fanno vincere Kawasaki in Gara 1

Alcoba trionfa in Gara 1 a Cremona e conquista la prima vittoria in Supersport. Arenas è secondo davanti a Farioli, quarto Debise che perde punti in classifica. In Sportbike la classifica si accorcia grazie al successo di Artigas, che precede Dessoy e il leader del mondiale Salvador

Gare divertenti e tirate per le classi Supersport e Sportbike nel sabato di Cremona, dove a trionfare è il colore verde della Kawasaki: la casa di Akashi coglie due vittorie grazie a Jeremy Alcoba e Xavi Artigas, che condividono il modello ZX-6R 636 seppur divergente dal punto di vista del regolamento. La vittoria in Supersport è la prima da Mandalika 2023, mentre quella nella Sportbike è la seconda di fila per Artigas, a cui si aggiungono quelle ottenute da David Salvador e Antonio Torres.

In Supersport Alcoba è scattato dalla pole position ed è stato passato da Albert Arenas; il pilota del team Puccetti ha approfittato della bandiera rossa causata dalla caduta di Simon Jespersen e Roberto Garcia (illesi) per ripartire dalla testa al secondo start e, da lì, non ha più mollato la prima posizione. Prima vittoria per lui, ottimo secondo posto quello di Arenas, che battendo un coriaceo Filippo Farioli (al primo podio in Supersport) allunga di sette punti in classifica generale su Valentin Debise, quarto con la ZXMOTO. Dopo una battaglia con Alessandro Zaccone (scivolato), Tom Booth-Amos ha conquistato la quinta posizione precedendo un ottimo Matteo Ferrari. Dietro di lui altre due Ducati: settimo Jaume Masià e ottavo Mattia Casadei, mentre a completare la top ten sono stati Dominique Aegerter e Aldi Mahendra. Punti per Leonardo Taccini (dodicesimo) e Raffaele De Rosa (quattordicesimo e primo tra i piloti del Challenge con la QJ Motor).

In Sportbike il vincitore Artigas ha avuto la meglio di Harrison Dessoy, al secondo podio in stagione, e del rivale per il titolo Salvador. Giù dal podio Fenton Seabright e Carter Thompson, mentre il migliore degli italiani è Marco Gaggi all’ottavo posto. In zona punti anche Bruno Ieraci, Matteo Vannucci, Elia Bartolini e Mirko Gennai, “incolonnati” dal dodicesimo al quindicesimo posto. Tra Salvador in testa al campionato e Artigas, suo inseguitore, ci sono ora ventuno punti con settantacinque ancora da assegnare.