Nell’ultima gara della Sprint Cup Vermeulen e Green trionfano con la Ferrari #69, dopo il momentaneo rinvio dovuto al meteo, ma l'immagine più curiosa riguarda Valentino Rossi che compie un intero giro senza portiera dopo la rottura del gancio. Frassineti e Levi vincono la Silver e salgono sul podio assoluto, Spinelli e Michelotto conquistano la Gold con la Lamborghini di VSR. Ora il finale Endurance a Portimão, con Max Verstappen.

Un finale movimentato, spettacolare e fuori dall’ordinario. Il GT World Challenge Europe chiude la Sprint Cup a Barcellona con una Gara 2 capace di regalare grandi soddisfazioni ai colori italiani, tra la vittoria assoluta della Ferrari, il podio di Andrea Frassineti e il successo di categoria della Lamborghini del Vincenzo Sospiri Racing. Il meteo aveva già stravolto il programma: l’allarme che aveva imposto lo stop alle attività ha portato all’annullamento delle qualifiche della domenica mattina, con la griglia determinata dai risultati delle seconde prove libere. La corsa, inizialmente prevista nel pomeriggio, è scattata soltanto alle 18:20. Un contesto insolito per l’ultima sfida Sprint dell’anno, disputata nonostante tutto sull’asciutto.

La BMW di Valentino Rossi senza portiera (da Instagram @valeyellow46)

Rossi senza portiera: problemi tecnici sulla BMW #46 L’immagine più insolita del pomeriggio riguarda Valentino Rossi, protagonista addirittura di un giro senza una portiera sulla BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT. Dopo una buona rimonta di Max Hesse, i problemi tecnici dovuto ad una rottura di un gancio di supporto della portiera lato guida del Dottore hanno compromesso la corsa dell’equipaggio ("sembrava di stare su un Ape!" ha commentato Rossi sorridendo su Instagram), cancellando le possibilità di ottenere un risultato significativo in un week end in cui il marchio Bavarese non si è mai dimostrato competitivo in nessuna condizione.

Ferrari fa doppietta: Vermeulen e Green concedono il bis A festeggiare sono Thierry Vermeulen e Ben Green, vincitori con la Ferrari 296 GT3 EVO #69 di Emil Frey Racing. L’equipaggio bissa il successo dell’ultimo appuntamento di Zandvoort e chiude la stagione Sprint con un’altra affermazione di livello. Alle loro spalle, a 4”454, arriva la Ferrari #50 di AF Corse con Thomas Neubauer e Arthur Leclerc: una doppietta per Maranello che impreziosisce il finale di campionato.

Frassineti, prima vittoria Silver e primo podio assoluto Sul terzo gradino del podio sale l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #66 di Tresor Attempto Racing, condivisa da Ariel Levi e Andrea Frassineti. Per Frassineti è una giornata da ricordare: partenza super, sorpasso all’esterno sulla Lamborghini in curva 1, prima vittoria in Silver Cup della carriera e primo podio assoluto nel GT World Challenge Europe. Un risultato che premia il lavoro dell’equipaggio e della squadra, capace di portare una vettura Silver davanti a numerosi protagonisti della classe Pro. Barcellona diventa così il finale ideale per celebrare un traguardo importante nel percorso del pilota italiano.

Spinelli e Michelotto firmano il successo Gold L’Italia festeggia anche in Gold Cup grazie a Loris Spinelli e Mattia Michelotto, primi di categoria e quarti assoluti con la Lamborghini Temerario GT3 #163 del Vincenzo Sospiri Racing. Una prestazione di grande rilievo, conclusa immediatamente alle spalle del podio overall e davanti alla Mercedes-AMG #3 di Daniel Juncadella e Chris Lulham. Il successo Gold completa una gara particolarmente positiva per i piloti e le squadra italiana, che in un anno di “sviluppo” riesce a togliersi una grande soddisfazione con la nuova vettura di Sant’Agata Bolognese.