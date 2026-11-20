In arrivo un altro Super Weekend su Sky Sport! La guida completa per seguire le diretteguida tv
Sul menù del Super Weekend di Sky Sport doppio appuntamento con i motori, la Formula 1 a Las Vegas e la MotoGP in Portogallo, e una sveglia puntata all'alba per non perdersi neanche un attimo delle emozioni. Le ultime giornate delle ATP Finals di Torino, il big match Liverpool-Manchester United in Premier League, la Serie A e non solo. La guida completa con tutti gli appuntamenti
La programmazione del Super Weekend su Sky e NOW
Sabato 21 novembre
- ore 05.00: Formula 1, GP di Las Vegas, Qualifiche su su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, 4K
- ore 11.05: MotoGP, GP del Portogallo, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP
- ore 11.45: MotoGP, GP del Portogallo, Qualifiche su Sky Sport MotoGP
- ore 15.55: MotoGP, GP del Portogallo, Sprint Race su Sky Sport MotoGP
- ore 17.40: Rugby, Nations Championship 2026, Italia-Fiji su Sky Sport Uno
- ore 20.45: Serie A, Napoli-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, 4K, Sky Sport 251
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Domenica 22 novembre
- ore 05.00: Formula 1, GP di Las Vegas, Gara su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, 4K
- ore 08.00: Karate World Cup Hangzhou 2026, Finali 2a parte su Sky Sport Arena
- ore 14.00: MotoGP, GP del Portogallo, Gara su Sky Sport MotoGP
- ore 15.00: Tennis, ATP Finals, Doubles FINAL su Sky Sport Tennis
- ore 16.00: Basket, Serie A, Derthona Basket-Olimpia Milano su Sky Sport Basket
- ore 18.15: Basket, Serie A, Scaligera Verona-Udine su Sky Sport Basket
- ore 18.00: Tennis, ATP Finals, Singles FINAL su Sky Sport Tennis
- ore 17.30: Premier League, Liverpool-Manchester United su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K
- ore 18.00: Serie A, Milan-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 24.00: NBA, Miami-Oklahoma City su Sky Sport Uno, su Sky Sport Basket