Sul menù del Super Weekend di Sky Sport doppio appuntamento con i motori, la Formula 1 a Las Vegas e la MotoGP in Portogallo, e una sveglia puntata all'alba per non perdersi neanche un attimo delle emozioni. Le ultime giornate delle ATP Finals di Torino, il big match Liverpool-Manchester United in Premier League, la Serie A e non solo. La guida completa con tutti gli appuntamenti

MARC MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE...