Maro Engel, due volte vincitore della FIA GT World Cup, racconta la delusione dopo la gara di Macao. Nonostante un weekend complicato sul piano delle prestazioni, il tedesco elogia il lavoro di Craft-Bamboo Racing e Mercedes-AMG: "Abbiamo tirato fuori tutto e anche di più" MARCIELLO: INCIDENTE DECISIVO

La possibilità di conquistare un terzo titolo mondiale, una Mercedes-AMG non particolarmente competitiva durante il weekend e una gara nella quale tutto sembrava essere tornato possibile. Maro Engel lascia Macao con il rammarico di un’occasione sfumata a causa di una foratura, ma anche con la consapevolezza di aver sfruttato al massimo il potenziale della propria vettura. Il pilota tedesco, già vincitore della FIA GT World Cup nel 2015 e nel 2024, era arrivato sul circuito di Guia con l’obiettivo di diventare il primo a conquistare tre successi nella competizione. Un traguardo che avrebbe avuto un significato particolare, soprattutto dopo un fine settimana nel quale la Mercedes-AMG GT3 Evo numero 77 di Craft-Bamboo Racing aveva mostrato alcune difficoltà sul piano della competitività. Al termine della gara, Engel ha raccontato in esclusiva a Sky Sport la delusione per il risultato, senza nascondere la soddisfazione per il lavoro svolto dalla squadra.





"Abbiamo tirato fuori tutto e anche di più" Nonostante le difficoltà incontrate nelle prove libere e nelle qualifiche, Engel ritiene che la squadra sia riuscita a costruire una concreta opportunità di successo. "Credo che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro con il pacchetto che avevamo a disposizione, riuscendo a metterci nella posizione di poter vincere questa gara", ha spiegato il pilota tedesco. Un risultato frutto di un lavoro particolarmente impegnativo, considerando le difficoltà evidenziate dalla Mercedes-AMG nei primi giorni del weekend. "Devo ringraziare tutto il team Craft-Bamboo Racing e tutti i ragazzi di Mercedes-AMG Motorsport. Non è stato un fine settimana per niente semplice a livello di prestazioni e abbiamo tirato fuori veramente tutto e anche di più". Engel ha sottolineato soprattutto la capacità della squadra di massimizzare il risultato, evitando errori e sfruttando le opportunità offerte dalla gara. "Non abbiamo commesso errori, abbiamo fatto delle buone partenze e siamo riusciti a sfruttare al massimo quello che avevamo".

La foratura e la delusione: "Ci è mancata un po’ di fortuna" A compromettere le ambizioni del tedesco è stata una foratura, che Engel ha attribuito alla presenza di detriti penetrati nello pneumatico. Un episodio particolarmente amaro, soprattutto dopo essere riuscito a riportarsi in lotta per la vittoria nonostante le difficoltà iniziali. "Alla fine ci è mancata un po’ di fortuna con la foratura. Alcuni detriti sono entrati nella gomma e non c’è stato niente da fare", ha raccontato Engel. Un imprevisto che ha impedito al pilota Mercedes-AMG di concretizzare il lavoro svolto durante il weekend, lasciando spazio al rammarico per una gara nella quale il risultato sembrava ancora alla portata.