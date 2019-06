Dalla stagione che sembrava finita dopo l’infortunio in gara-2 contro i Clippers, al recupero possibile in caso di finali NBA, fino alla disponibilità nel momento in cui c’era da affrontare i Raptors in gara-1. Un esperimento malriuscito nella sfida d’esordio contro i canadesi, come molte cose che non hanno funzionato in casa Golden State. Ma DeMarcus Cousins sapeva che la sua vera occasione sarebbe arrivata prima o poi. Come successo puntualmente questa notte in gara-2, titolare un po’ a sorpresa in una partita cruciale per i destini degli Warriors: in quintetto al posto del disastroso Jordan Bell che dopo il pessimo esordio è rimasto seduto a guardare i compagni per 47 minuti e 50 secondi (entrato soltanto per qualche istante, di cui in pochissimi si ricorderanno). Ci pensa Cousins a farne le veci, partendo a razzo sin dalla palla a due, commettendo subito un fallo, poi un altro e in generale giocando con un’aggressività dettata dall’ansia da prestazione più che dalle esigenze di Golden State. È nel secondo tempo però che i bi-campioni in carica cambiano marcia in maniera corale, ingranano e iniziano a fare sul serio, ribaltando un match grazie alle loro doti migliori: la circolazione di palla, gli assist (ben 34 su 38 canestri alla sirena finale), la condivisione delle responsabilità e una pallacanestro corale nella quale l’ex Kings riesce a calarsi senza problemi. “Abbiamo programmato la partita convinti del fatto che DeMarcus potesse darci 20 minuti con una buona intensità – racconta coach Kerr nel post-partita - Alla fine sono stati 28, il suo contributo è stato fantastico. Avevamo bisogno di ogni singolo sforzo che è riuscito a garantire sul parquet”. I numeri dopo 48 minuti sono dalla parte di Cousins: 11 punti, dieci rimbalzi, sei assist, due stoppate, il tutto condito con un +12 di plus/minus che è il miglior dato di squadra a fine partita. “Era evidente che fosse molto più a suo agio, in grado di alzare il livello di intensità – sottolinea Steph Curry - Ha messo tantissima pressione sugli avversari in difesa. Un giocatore in grado di fare la cosa giusta al momento giusto. È un enorme passo in avanti per noi, quando abbiamo DeMarcus a disposizione”.