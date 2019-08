C’è un free agent in meno sul mercato la prossima estate: i Golden State Warriors hanno infatti tolto virtualmente dal mercato Draymond Green blindandolo con un’estensione contrattuale di 4 anni per un valore di 100 milioni di dollari. Titolare di un ultimo anno di contratto (a 18.5 milioni) per la prossima stagione, il nuovo accordo entra in vigore dalla stagione 2020-21 e legherà il vulcanico n°23 degli Warriors alla squadra di San Francisco fino al 2023-24, quando Joe Lacob e soci dovranno pagare Green 27.6 milioni di dollari. Difensore dell’anno nel 2017, nelle ultime 5 stagioni il suo nome è sempre comparso o nel primo o nel secondo quintetto difensivo della lega e ha viaggiato vicino alla tripla doppia di media anche nelle 22 partite di playoff disputate quest’ultima stagione (13.3 punti, 10.1 rimbalzi e 8.5 assist di media per lui). Sono così quattro — contando anche il nuovo arrivato D’Angelo Russell — gli All-Star titolari di lunghi contratti in forza agli Warriors, che scelgono così la strada della continuità convinti di poter essere ancora competitivi attorno al nucleo storico Curry-Thompson-Green che già aveva portato al titolo NBA nel 2015.