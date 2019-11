1/11 ©Getty

LOS ANGELES LAKERS-TORONTO RAPTORS 104-113 | Si interrompe a sette la striscia di vittorie dei Lakers, sorpresi in casa dai campioni in carica dei Toronto Raptors. Questa volta i gialloviola non hanno cambiato marcia nella ripresa ma, al contrario, sono stati travolti dagli avversari, perdendo il secondo tempo 61-44 dopo aver chiuso il primo in vantaggio di 8 lunghezze. Nonostante le difficoltà sui due lati del campo, i Lakers hanno avuto per tre volte tra le mani il tiro per riportarsi a contatto nei minuti finali della sfida, ma gli errori di Kyle Kuzma ed Anthony Davis non hanno completato la rimonta

IL TABELLINO DELLA PARTITA