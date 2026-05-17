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NBA, i ‘paperoni’ e un’annata da dimenticare: tutti già eliminati dai playoff tranne uno

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Tra i giocatori della NBA che in questa stagione hanno guadagnato uno stipendio annuo superiore ai 50 milioni di dollari ci sono moltissime superstar, tanti protagonisti eccellenti e qualche leggenda. Arrivati ormai alle porte delle finali di Conference, però, i ‘paperoni’ della lega sono stati tutti eliminati e qualcuno non era nemmeno arrivato ai playoff. In corsa per vincere il titolo ne rimane solo uno e si tratta di un nome un po’ a sorpresa…

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