NBA, i ‘paperoni’ e un’annata da dimenticare: tutti già eliminati dai playoff tranne uno
Tra i giocatori della NBA che in questa stagione hanno guadagnato uno stipendio annuo superiore ai 50 milioni di dollari ci sono moltissime superstar, tanti protagonisti eccellenti e qualche leggenda. Arrivati ormai alle porte delle finali di Conference, però, i ‘paperoni’ della lega sono stati tutti eliminati e qualcuno non era nemmeno arrivato ai playoff. In corsa per vincere il titolo ne rimane solo uno e si tratta di un nome un po’ a sorpresa…
- Stipendio stagione 2025-26: 50 milioni di dollari
- Eliminato al play-in
- Stipendio stagione 2025-26: 51.6 milioni di dollari
- Eliminato al secondo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 52.6 milioni di dollari
- Eliminato al secondo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Ancora in corsa e alle finali della Eastern Conference
- Stipendio stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Eliminato al primo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 53.1 milioni di dollari
- Eliminato al primo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 53.2 milioni di dollari
- Eliminato al primo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Non qualificato ai playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Eliminato al play-in (assente per infortunio)
- Stipendio stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Non qualificato ai playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 54.1 milioni di dollari
- Eliminato al primo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 55.2 milioni di dollari
- Eliminato al primo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 55.2 milioni di dollari
- Eliminato al secondo turno dei playoff
- Stipendio stagione 2025-26: 59.6 milioni di dollari
- Eliminato al play-in