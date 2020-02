NBA, Toronto vince la 14^ in fila, i Lakers rovinano la prima di Wiggins a Golden State

14/19 ©Getty

SACRAMENTO KINGS-SAN ANTONIO SPURS 122-102 | Comodo successo dei Kings contro San Antonio, con Sacramento che si gode la nuova rotazione e un Buddy Hield versione extra-lusso pronto a uscire e colpire a gara in corso. Una partita frustrante per gli Spurs, come dimostrato dall’espulsione nel quarto periodo di DeMar DeRozan – allontanato a seguito di un doppio fallo tecnico fischiato in maniera consecutiva all’ex Raptors che non aveva accettato la segnalazione di un fallo in attacco. Altra serata complicata anche per Marco Belinelli, che resta seduto per 48 minuti senza mai entrare in campo

