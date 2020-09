A Miami non ha lasciato certo un gran ricordo dopo aver indossato letteralmente per tre volte la maglia degli Heat in una stagione in cui hanno fatto molta più notizia per i suoi comportamenti sopra le righe. Se pensi a Dion Waiters infatti la prima cosa che viene in mente è il malore in aereo dello scorso novembre mentre la squadra stava andando in trasferta a Phoenix: tutta colpa delle caramelle gommose (a forma d’orsetto) contenenti piccole dosi di marijuana, di cui Waiters fece indigestione e che lo portarono ad avere un attacco di panico in volo. Da lì in poi, oltre agli infortuni, a limitarne l’utilizzo sono sul parquet sono state le squalifiche piovute sulla sua testa da parte di una franchigia che ha capito di poter fare tranquillamente a meno di lui - come dimostrato arrivando fino alle NBA Finals grazie a un gruppo giovane e di talento. Waiters nel frattempo continuava con le sue bravate: a fine dicembre non si è presentato agli allenamenti dichiarandosi infortunato, ma poche ore dopo non ha esitato a postare una foto in barca mentre teneva un party con degli amici. L’ennesimo colpo di testa che lo ha messo definitivamente alla porta, con Miami che dopo una lunga trattativa è riuscita a liberarsi di lui e del suo contratto inserendolo in uno scambio con Memphis, che ha poi deciso di lasciarlo libero sul mercato e a disposizione delle altre franchigie pur di non averlo tra i piedi. Il bottino finale del n°3 in stagione con Miami: tre partite giocate, 14 minuti di media sul parquet, 9.3 punti a referto con il 38.5% dal campo. Sì, un contributo che anche lo stesso Waiters non avrebbe mai immaginato che con il senno di poi gli avrebbe garantito la certezza di conquistare il titolo NBA.