Nel corso degli ultimi anni Spencer Dinwiddie si è fatto conoscere non solo per le sue qualità in campo, ma anche per le sue idee decisamente avveniristiche. Dalle proposte per accorciare la stagione alla sua candidatura a GM dei Chicago Bulls fino alla decisione di rappresentarsi da solo e quella — fallita — di permettere investimenti sul suo contratto, la guardia dei Brooklyn Nets ha fatto decisamente notizia negli ultimi anni, specialmente sui social. Anche la sua ultima risposta è stata molto particolare: il giornalista di SNY Ian Begley ha riportato la notizia che diverse contender della Western Conference sono interessate a scambiare per lui, sebbene la disponibilità da parte dei Nets a scambiarlo è tutta da verificare. In ogni caso Dinwiddie non l’ha presa per niente male: prima ha ripreso la voce sulla sua possibile cessione scrivendo “Giocando per i Nets ho avuto gli anni più divertenti della mia carriera, a parte quando venivo allenato da mio padre” — parole quasi di addio, anche se nulla si è ancora concretizzato; poi si è divertito ancora di più riprendendo la voce delle squadre dell’Ovest interessate scrivendo: “Sì ma quali?! Date un nome a queste squadre, voglio saperlo come tutti gli altri…” e una emoji disperata.