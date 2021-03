Enes Kanter in campo non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di LeBron James - storico il loro faccia a faccia al Madison Square Garden quando il campione dei Lakers vestiva ancora la maglia dei Cleveland Cavaliers. Quando c’è però da prendere posizione per difendere il prossimo, lottare per la giustizia sociale, Kanter e James scoprono di avere tanti punti in comune. Il giocatore turco infatti è ormai da anni un simbolo nella lotta e nella denuncia degli abusi del regime del presidente turco Erdogan - che più volte ha cercato di “stanare” Kanter, inseguendolo in giro per il mondo, mettendo in prigione suo padre e non permettendogli di rientrare più in Turchia (pedinato dai servizi segreti ai tempi dei Celtics). Una storia di lotta e dissidenza che cozza con le parole pronunciate da Ibrahimovic, che Kanter riprende sui social e commenta in maniera stizzita: “Non è la politica a dividere, ma ciò che lacera l’umanità sono le dittature e gli autoritarismi. Quando gli atleti decidono di esporsi, non lo fanno per divertimento o per attirare attenzione. È un modo per ritenere questi regimi responsabili delle loro azioni. Quando sei un arrogante che non prova empatia, un uomo che pensa solo a sé stesso, solo in quel caso puoi dire alla persone di non protestare in favore della giustizia”. Parole dure, a dimostrazione di quanto il commento dell’attaccante del Milan continui a dividere e far discutere i giocatori NBA.